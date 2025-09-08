Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
16
Villajoyosa
32
Altea
4
Ático Ático 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CON VISTAS AL MAR EN FINESTRAT Complejo residencial de o…
$498,291
Ático Ático 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende un ático en la 4a planta (es el único apto en la planta) con 3 dormitorios y 2 baño…
$569,494
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Esta exclusiva promoción de 12 viviendas de alto standing está ubicada en la zona del colegi…
$636,941
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO DE VILLAJOYOSA Promoción de apartamentos de obra nu…
$935,004
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Ático Ático 1 habitacion en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Residencial de 21 viviendas exclusivas, consta de 8 plantas y dispone de jardín comunitario …
$529,379
Ático Ático en Benidorm, Španjolska
Ático Ático
Benidorm, Španjolska
Área 267 m²
El mar, el golf y la vida de Benidorm, todo se puede disfrutar en Eagle Tower. Ubicación pri…
$787,732
Ático Ático 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
En una ubicación privilegiada de Finestrat, con vistas panorámicas que cortan la respiración…
$360,899
Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¿Estás listo para descubrir un hogar que combina lujo, comodidad y ubicación? Presentamos es…
$673,260
Ático Ático 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubre este espectacular ático en Finestrat, ubicado en la exclusiva zona de Balcón Sierra…
$644,240
Ático Ático 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 5
Apartamentos de lujo en un complejo en una ubicación ventajosa en Alfaz del Pi Alicante Los …
$991,020
Ático Ático 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Esta exclusiva urbanización en Finestrat combina tranquilidad, naturaleza y vistas al mar de…
$386,355
Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 4/4
Vistas al mar Propiedades en Villajoyosa, Alicante en Costa Blanca Región Este complejo está…
$761,410
Ático Ático 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Descubre una oportunidad única de vivir junto al Mediterráneo en uno de los enclaves más cod…
$500,863
Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Siente la brisa del mar y el azul del Mediterráneo desde este precioso ático con terraza pri…
$509,833
Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Apartamentos de obra nueva con excelentes zonas comunes.El mar y la naturaleza como telón de…
$1,03M
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Apartamentos de 1 a 3 Habitaciones con Piscina en la Azotea en Villajoyosa Ubicados en la he…
$730,784
Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con estilo contemporáneo de 1, 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa e…
$870,198
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa Joyosa, un encantador pueblo costero situado en la provincia de Alicante, España, es c…
$270,103
Ático Ático 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Esta exclusiva promoción en la Costa Blanca ofrece un entorno privilegiado, ubicado a menos …
$755,929
Ático Ático 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
PRIMERA LÍNEA DE PLAYA EN BENIDORM Y CON PISCINA PRIVADA!!! Situado en 1º linea de Playa P…
$1,91M
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
APARTAMENTOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN VILLAJOYOSA CERCA DEL MAR Complejo residencial de nue…
$285,307
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
¡Tu sueño mediterráneo te está esperando! Este precioso ático en la codiciada zona de Villaj…
$342,434
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
COMPLEJO DE OBRA NUEVA EN VILLAYOJOSA Complejo residencial de 42 apartamentos y áticos de o…
$774,170
Ático Ático 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
El nuevo complejo de apartamentos de lujo en El Albir, situado en la Costa Blanca, ofrece un…
$607,724
Ático Ático 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Descubre el Complejo Residencial de Obra Nueva en Balcón de Finestrat, una exclusiva promoci…
$419,171
Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este espectacular ático se ubica en la Cala de Finestrat, a pocos pasos de supermercados, ho…
$499,141
Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 5
Elegantes apartamentos de 2 dormitorios con impresionantes vistas en Finestrat Costa Blanca …
$519,604
Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Dicen que el azul es el color de la calma y la tranquilidad, y eso es precisamente lo que en…
$498,985
Ático Ático 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Esta elegante residencia en Altea ofrece el retiro perfecto para aquellos que buscan comodid…
$1,13M
