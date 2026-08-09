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Áticos en Venta Pilar de la Horadada, Španjolska

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81 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Presentamos una nueva serie de bungalows de diseño moderno en Pilar de la Horadada, una de l…
$333,352
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Residencial de obra nueva de apartamentos…
$340,495
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de La Ordada, una de las localidad…
$341,203
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Exclusiva promoción de 24 apartamentos turísticos a 200 m del mar –La Torre/Urbanización Mil…
$727,458
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Construido en 2019, este moderno ático destaca por su estratégica ubicación en Torre de la O…
$415,268
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este magnífico apartamento de tres dormitorios está situado en la planta baja de un edificio…
$369,759
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Este nuevo proyecto ofrece 52 apartamentos en un nuevo edificio, situado en una ubicación pr…
$329,939
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 1/1
Impresionante dúplex en la última planta con amplia terraza en la azotea, situado a tan solo…
$413,710
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos y bungalows modernos de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Mil Palmeras Ubi…
$513,374
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este residencial ofrece una vari…
$344,788
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos Turísticos de Lujo a Sólo 150m de la Playa de Las Higuericas - Torre de la Hora…
$633,475
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos y Bungalows de Obra Nueva en Mil Palmeras Moderno complejo residencial en una …
$379,384
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en venta en Pilar de la Horadada, cerca de la …
$684,475
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Espacios Exteriores Privados en Pilar de la H…
$459,079
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Disfrute del lujo y la comodidad en este apartamento situado en el corazón de la ciudad en l…
$431,196
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 4/4
Ático familiar con enorme terraza y vistas al mar situado en un resort de lujo cerca de la p…
$402,951
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Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/3
Ático brillante con una encantadora terraza en la azotea, piscina, gimnasio y spa, perfectam…
$346,707
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Apartamentos de 2 dormitorios con piscina privada en Pilar de la Horadada Estos apartamentos…
$341,764
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este residencial ofrece una vari…
$367,851
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Atractivo dúplex en planta baja con amplia terraza y piscina comunitaria, ubicado en una zon…
$283,680
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 1/1
Sofisticado dúplex en la última planta con terraza en la azotea y acceso a piscina comunal u…
$337,161
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartamento moderno en la planta baja con terraza luminosa y servicios premium como piscina,…
$312,746
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios en Primera Línea de Playa en Venta en El Mojón Situado en El …
$408,933
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en venta en Pilar de la Horadada, cerca de la …
$459,236
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$328,529
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Se trata de un proyecto exclusivo de construcción en Torre de la Horadada, una de las zonas …
$705,387
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Ubicado en la encantadora Torre de la Horadada, este residencial ofrece una selección exclus…
$714,945
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Este excepcional complejo moderno está situado en una ubicación privilegiada junto a la play…
$614,256
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Residencial de obra nueva de apartame…
$340,495
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Exclusivo Residencial de Obra Nueva en Pilar de la Horadada, Costa Blanca Viviendas Moderna…
$418,355
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