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Áticos en Venta Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
6
Los Alcazares
100
San Pedro del Pinatar
57
Torre-Pacheco
47
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299 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los Alcázares …
$490,362
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$491,614
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$552,799
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$552,799
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los AlcázaresCompl…
$552,667
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$554,078
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los AlcázaresCompl…
$490,362
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$490,480
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$490,480
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los Alcázares …
$552,667
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Ático Ático 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
LA TRANQUILIDAD DEL MAR EN TU HOGAR!!! Apartamentos, áticos y duplex de 1, 2 y 3 dormitori…
$751,104
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Ático Ático 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con cocina amueblada, piscinas comunitarias, gran terraza en la azotea c…
$344,490
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Ático Ático 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Descubra un nuevo proyecto de apartamentos modernos en urbanización cerrada, rodeado de natu…
$283,066
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Ático Ático 1 habitacion en San Javier, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Javier, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA MANGA Complejo residencial de obra nueva situado e…
$359,639
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Ático Ático 1 habitacion en San Javier, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Javier, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Ubicado en el privilegiado entorno de La Manga del Mar Menor, este residencial ofrece una se…
$357,472
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este conjunto residencial ofrece una s…
$461,139
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Estos alojamientos tienen un diseño moderno y un concepto de espacio abierto, incluyendo 1 a…
$346,637
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
En la encantadora Murcia, en San Pedro del Pinatar, en la zona de Lo Pagan, hay un nuevo des…
$994,024
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$536,208
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este conjunto residencial ofrece una s…
$530,327
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este conjunto residencial ofrece una s…
$530,757
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción con licencia turística cerca de la playa en Lo Pagán, San…
$301,517
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Apartamentos de nueva construcción a solo 100 m de la playa en Lo Pagán, San Pedro del Pinat…
$1,10M
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Los apartamentos turísticos están situados en una excelente ubicación en una prestigiosa zon…
$485,338
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 3/3
Fantástico ático frente a la playa con piscina comunitaria y vista al lago en una comunidad …
$577,318
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Ático Ático 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Modernos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios en Resort de Golf con Piscina Comunitaria en Corv…
$403,173
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Ubicado en San Pedro del Pinatar, este exclusivo residencial ofrece apartamentos y áticos co…
$1,10M
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) cerca de la …
$333,579
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Situado en Los Alcazares en la Costa Calida, este nuevo complejo residencial ofrece un entor…
$426,506
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

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