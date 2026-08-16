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Áticos en Venta La Nucía, Španjolska

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31 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$580,117
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos de nueva construcción en La Nucía: vida moderna en la Ciudad del Deporte, cerca…
$550,348
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este conjunto residencial ofrece una varied…
$606,665
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$542,668
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$552,782
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$572,720
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 327 m²
Diseño de vanguardia perfectamente calibrado, materiales de acabado exquisitos y servicios d…
$1,32M
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$608,089
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Este exclusivo complejo residencial incluye apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, cre…
$558,850
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$585,896
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$626,178
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos de nueva construcción en La Nucía con todos los servicios cerca Viviendas …
$518,481
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos de nueva construcción en La Nucía: vida moderna en la Ciudad del Deporte, cerca…
$616,694
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Descubra la paz y la comodidad que ofrecen estas nuevas propiedades en una ubicación privile…
$460,574
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 282 m²
Excelencia en diseño vanguardista, combinado con acabados exquisitos y servicios de lujo, de…
$780,193
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$633,979
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$542,957
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$591,329
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Este exclusivo complejo residencial incluye apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, cre…
$618,318
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$594,681
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Inmuebles en el complejo Residencial Puerto Azul Diseño de vanguardia perfecto combinado co…
$687,726
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este conjunto residencial ofrece una varied…
$541,398
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Descubra la paz y la comodidad que ofrece esta nueva propiedad en una ubicación privilegiada…
$460,574
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$565,900
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este residencial ofrece una selección de 52…
$518,251
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas en La Nucía Ubicados en La Nucía, una…
$598,285
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este residencial ofrece una selección de 52…
$503,999
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas en La Nucía Ubicados en La Nucía, una…
$534,589
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