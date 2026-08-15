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Casas del mar en Venta en La Marina Baja, Španjolska

;
Benidorm
117
Altea
192
La Nucía
141
Villajoyosa
46
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69 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa de grandes dimensiones con terraza en la azotea, piscina comunitaria, pista …
$676,158
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Una casa concebida para compartir, acogedora y luminosa, en una de las zonas más exclusivas …
$2,60M
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Villa de Lujo con 5 Dormitorios y Vistas al Mar en Finestrat Ubicada en la zona de Benidorm–…
$960,778
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Lujosa Villa en Finestrat, área 507 m2 - PM117733 4 dormitorios, 4 baños. Área de alfombra: …
$3,08M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 553 m²
Piso 3/3
Elegantes Villas con Vistas al Mar en un Entorno Tranquilo en Finestrat Alicante Esta promoc…
$2,93M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente en el nuevo desarrollo de Polop16 premium, situada en una…
$513,485
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,91M
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 338 m²
Gran villa con piscina, terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicadas frente …
$805,400
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Villa superior con piscina privada, precioso jardín e impresionantes vistas al mar y a Benid…
$1,22M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Elegantes Villas Cerca de Campos de Golf en Polop Alicante Polop es una localidad de la prov…
$542,953
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,89M
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
Número de plantas 3
Impresionante villa con piscina privada. Gran jardín, grandes terrazas enclavadas en una zon…
$3,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 398 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de lujo en una ubicación privilegiada que cuenta con una piscina y una gran …
$809,022
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Casas Contemporáneas de 3 y 4 dormitorios con Excelentes Vistas al Mar en Finestrat Ubicadas…
$653,646
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Villa 5 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Villa elegante lista para llaves con dormitorios con vistas al mar, piscina privada y hermos…
$1,01M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 512 m²
Villa espectacular con impresionantes vistas al mar, piscina privada y terraza soleada situa…
$2,53M
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Villa No. 8 en el complejo Polop16 cuenta con una combinación equilibrada de espacio habitab…
$604,403
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 2
Exquisita villa situada en una zona privilegiada cerca de Benidorm con piscina privada, gara…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1
Villas elegantes con vistas panorámicas al mar y a la montaña en Finestrat Descubra estas ex…
$723,998
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Villa No. 10 es una de las propiedades más de alta tecnología ofrecidas en el complejo Polop…
$614,517
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 530 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de lujo con amplias terrazas e impresionantes vistas al mar, ubicada en una …
$2,45M
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Villa premium llave en mano con piscina privada, gran jardín, grandes terrazas e increíbles …
$1,04M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Lujosa villa con piscina privada, gran jardín y hermosas vistas al mar en una zona residenci…
$554,202
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Villa 9 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Número de plantas 1
Villa espaciosa, lista para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al mar y p…
$1,31M
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Villa 8 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Impresionante villa de nueva construcción con piscina privada, amplia terraza en la azotea y…
$1,55M
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Villa No. 6 se encuentra en una pintoresca zona de Polop, entre los paisajes montañosos de l…
$608,882
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 2
Villa excepcional con vistas panorámicas al mar y a la montaña, piscina privada y un amplio …
$572,299
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Moderna villa de una sola planta con piscina, terraza en la azotea e impresionantes vistas a…
$624,145
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Tipos de propiedades en La Marina Baja

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
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con Vista a la montaña
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