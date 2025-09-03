Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow en venta en La Marina Baja, Španjolska

La Nucía
5
Villajoyosa
9
88 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de clase premium en Benidorm, 3 dormitorios, superficie 298 m2 - TZ7350 3 dormitorios, …
$1,49M
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow con vistas al mar en Finestrat - IM119211 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras…
$205,994
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Viviendas de obra nueva con vistas panorámicas en Finestrat-Benidorm Exclusivo complejo res…
$498,254
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Complejo residencial de obra nueva en Fines…
$454,329
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 221 m²
La zona exterior de sus sueños se encuentra a pocos pasos de algunas de las playas más hermo…
$476,267
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Nuevo complejo de bungalows en Finestrat-Benidorm, una de las mejores zonas para vivir en la…
$442,157
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 1/5
Presentamos nuevos apartamentos de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado en la ciudad …
$448,447
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Alfaz del Pi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Número de plantas 2
Presentamos un acogedor bungalow en Albir a solo 1,4 km de la playa. El bungalow consta de u…
$289,897
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow en Finestrat, área 131 m2 - IM119199 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras: 131…
$205,994
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 164 m²
En este complejo podrá construir su casa de ensueño a pocos minutos de algunas de las playas…
$453,029
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow moderno en Finestrat, 2 dormitorios, 131 m2 - IM119207 2 dormitorios, 2 baños. Área…
$195,147
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 73 m²
Piso 4/5
Presentamos un bungalow de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado en Finestrat. Finestr…
$435,717
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Número de plantas 2
Presentamos un acogedor bungalow en Albir a solo 1,4 km de la playa. El bungalow consta de u…
$288,766
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 176 m²
Piso 1/2
Presentamos un bungalow moderno en un nuevo complejo cerrado con 18 apartamentos en Finestra…
$464,648
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 2/2
Presentamos un nuevo bungalow moderno en un complejo residencial cerrado en la ciudad de Ben…
$451,263
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 5/5
Presentamos un bungalow de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado en Finestrat. Finestr…
$434,018
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en La Nucía, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Área 106 m²
Apartamentos de lujo con amplias terrazas en la frontera de Altea y La Nusia, desde donde se…
$665,566
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Bungalows en planta alta o planta baja de 3 dormitorios cerca del mar y de Benidorm. Bungalo…
$406,013
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 229 m²
Piso 2/2
Un bungalow de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado con 18 apartamentos en Finestrat.…
$511,125
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Descubra este nuevo complejo residencial situado en Finestrat, una ubicación privilegiada en…
$493,812
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orcheta, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orcheta, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Bungalow adosado reformado, con un sótano muy amplio y SIN gastos de comunidad situado en Or…
$172,475
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en La Nucía, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Bungalow ubicado en el tossal, una de las zonas más esclusivas de La Nucia. La vivienda disp…
$162,713
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 131 m²
En este complejo podrá construir su casa de ensueño a pocos minutos de algunas de las playas…
$365,886
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 48 m²
El complejo residencial es un desarrollo privado de casas adosadas, apartamentos, áticos y d…
$371,812
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Viviendas de obra nueva con vistas panorámicas en Finestrat-Benidorm Exclusivo complejo resi…
$491,050
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1/2
Le ofrecemos un nuevo bungalow en la urbanización bajo construcción "Sunny Hills". El bungal…
$370,362
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Lujoso bungalow en Finestrat, Costa Blanca, España - IM119194 2 dormitorios, 2 baños. Área d…
$227,689
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CON ESPECTACULARES VISTAS AL MAR EN VILLAJOYOSA VIVE JUNTO AL M…
$614,755
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Piso 2/2
Un bungalow de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado con 18 apartamentos en Finestrat.…
$509,132
