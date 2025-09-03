Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
65
Altea
253
La Nucía
144
Villajoyosa
34
Casa Borrar
Eliminar
275 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Adosado en la urbanización El Pinar, en Sierra Cortina Resort (Finestrat) Son 102 m2 distrib…
$344,408
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Chalet en renovación en Altea La Vella, cerca del Club de Golf de Altea. Podéis elegir com…
$821,019
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Una gran Villa de una sola planta en el centro de Albir. Si está buscando una villa con t…
$756,968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Villas en Finestratal mar - 3.5 km Silencio al aeropuerto de Alicante - 57 km2-4 habitacione…
$1,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISIA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 301 m²
Proyecto de villa en Altea Hills, Costa Blanca Moderna vivienda con características innovado…
$2,45M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Encanto Mediterráneo en el corazón del Casco Antiguo de Altea Descubre esta joya ubicada e…
$701,094
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MENINA GROUP
Idiomas hablados
English, Español, Français
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Villa de lujo en Polop de la Marina, Alicante Cuenta con 3 dormitorios y 2 baños, 100m2 cons…
$510,332
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Viviendas con parcelas independientes, situadas e…
$539,774
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Preciosas villas exclusivas en L'Albir. A partir de 3 dormitorios.  Cuentan con piscina priv…
$856,736
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Chalets de lujo con vistas al mar en Benidorm . Chalets de lujo con jardín y piscina privada…
$1,10M
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 513 m²
Villa de lujo en El Albir, Alicante, Costa Blanca Una impresionante villa de lujo ubicada en…
$1,36M
Dejar una solicitud
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villas independientes de 3 dormitorios, con parcela privada y solarium con vistas al mar.Est…
$356,793
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 436 m²
Villa premium en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Vivienda unifamiliar en la exclusiv…
$1,91M
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Descripción de la propiedad Bienvenido a esta encantadora villa que se encuentra idóneamente…
$669,229
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
NOTAR presenta esta encantadora y funcional casa de dos plantas, situada en el centro de la …
$1,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Villas mediterráneas con piscina privada, jardín y aparcamiento, ofreciendo vistas inigualab…
$739,061
Dejar una solicitud
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Amplios chalets modernos de 2 y 3 dormitorios cerca de Benidorm. Chalets de lujo entre el ma…
$447,771
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 702 m²
Villa grande y moderna en alta calidad. Esta casa tiene todo lo que podrías desear en términ…
$4,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de clase premium en Benidorm, 3 dormitorios, superficie 298 m2 - TZ7350 3 dormitorios, …
$1,49M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Villas de lujo de 3 dormitoriosVillas Miramar consta de villas independientes ubicadas en un…
$1,39M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Este lujoso proyecto de estilo contemporáneo se encuentra en uno de los rincones más exclusi…
$943,494
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 204 m2.Plot size: 513 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$686,430
Dejar una solicitud
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Magnifico chalet independiente con una amplia parcela de 670 m2 con bonito jardín y piscina …
$515,126
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposición de cada vivienda en su parc…
$648,820
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 437 m²
Proponemos una nueva villa estilo Moderno en  zona Sierra Cortina, vigilancia 24hr con las v…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Vivienda en venta en la urbanización Bello Horizonte de La Nucia - chalet de tres plantas (3…
$1,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 305 m²
Rodeado de hermosa naturaleza y vistas al mar Mediterráneo y las montañas. Ubicado en la fro…
$536,816
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en La Marina Baja

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir