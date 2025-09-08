Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en La Marina Baja, Španjolska

Dúplex 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Mira qué vistas hemos reservado para ti en este precioso ático en Seascape Blue! El skyline…
$574,918
Dúplex 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Dicen que el azul es el color de la calma y la tranquilidad, y eso es precisamente lo que en…
$585,765
Dúplex 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Descubre Nueva Luz Balcón de Finestrat, un exclusivo complejo de 18 viviendas de lujo aterra…
$440,985
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ático dúplex con impresionantes vistas al mar en un exclusivo complejo en FinestratÁtico dúp…
$609,416
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Se vende excelente dúplex en urbanización cerrada en Finestrat. El dúplex tiene dos plantas.…
$673,260
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El residencial camporosso Serpentine se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Leva…
$643,742
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Adosado en venta , Sierra Cortina Resort (Finestrat) Descubre este encantador adosado de 10…
$343,960
Dúplex 6 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Dúplex 6 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 2/3
Apartamentos de Lujo Junto a la Playa en Benidorm Alicante Costa Blanca Estos exquisitos apa…
$1,81M
Dúplex 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
El Polop. Provincia Alicante. España. Paisaje natural único en las estribaciones de la mon…
$711,710
Dúplex 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
A two -story apartment with a spacious terrace. The first floor consists of a cozy living …
$274,639
Dúplex 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
🌴¡Propiedad de lujo junto al mar!Bienvenido a un complejo residencial de lujo situado a solo…
$638,436
Dúplex 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Mira qué vistas hemos reservado para ti en este precioso ático en Seascape Blue! El skyline…
$466,443
Dúplex 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 303 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Finestrat Alicante Ubicados en el abrazo costero …
$514,685
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
El DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT se encuentra en Finestrat y ofrece balcón con vistas…
$450,171
Dúplex 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
El residencial Seascape si sitúa en Finestrat, uno de los lugares privilegiados de La Marina…
$511,460
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Adosado en la urbanización El Pinar, en Sierra Cortina Resort (Finestrat) Son 102 m2 distrib…
$344,408
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Disfruta de las mejores vistas al skyline de Benidorm en este precioso chalet con jardín y p…
$477,290
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 441 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Finestrat Alicante Ubicados en el abrazo costero …
$619,961
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
DÙPLEX EN CAMPORROSSO STONE VALLEEste magnífico dúplex en venta se encuentra en la prestigio…
$592,004
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Presentamos este espectacular dúplex ubicado en la codiciada zona de Seascape Resort, Finest…
$754,515
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Lujosa casa adosada de dos niveles con vistas al mar y montaña en Sierra Cortina, BenidormOf…
$580,397
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Bienvenido a Proa Tower, tu nuevo destino de elegancia y confort en el corazón de la Costa …
$1,51M
Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este maravilloso dúplex con vistas impresionantes al mar, las montañas y la ciudad te invita…
$614,060
