Casas con garaje en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
65
Altea
253
La Nucía
144
Villajoyosa
34
137 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
Vila Natura es un exclusivo complejo privado de 8 villas individuales ubicadas en la prestig…
$566,747
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Chalet en renovación en Altea La Vella, cerca del Club de Golf de Altea. Podéis elegir com…
$821,019
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Una gran Villa de una sola planta en el centro de Albir. Si está buscando una villa con t…
$756,968
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Villa moderna en Polop. Esta nueva villa moderna se encuentra en la pintoresca ciudad de Pol…
$585,220
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 301 m²
Proyecto de villa en Altea Hills, Costa Blanca Moderna vivienda con características innovado…
$2,45M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Encanto Mediterráneo en el corazón del Casco Antiguo de Altea Descubre esta joya ubicada e…
$701,094
Dejar una solicitud
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Villa de lujo en Polop de la Marina, Alicante Cuenta con 3 dormitorios y 2 baños, 100m2 cons…
$510,332
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 513 m²
Villa de lujo en El Albir, Alicante, Costa Blanca Una impresionante villa de lujo ubicada en…
$1,36M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 436 m²
Villa premium en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Vivienda unifamiliar en la exclusiv…
$1,91M
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 702 m²
Villa grande y moderna en alta calidad. Esta casa tiene todo lo que podrías desear en términ…
$4,60M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de clase premium en Benidorm, 3 dormitorios, superficie 298 m2 - TZ7350 3 dormitorios, …
$1,49M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
En venta hay una villa moderna en la ciudad de Polop.La ciudad de Polop es una pequeña ciuda…
$838,654
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow con vistas al mar en Finestrat - IM119211 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras…
$205,994
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Un lugar mágicamente ubicado entre la montaña y e…
$648,820
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 322 m²
Villas de lujo en Balcón de Finestrat, Costa Blanca Viviendas de diseño de grandes parcelas,…
$1,38M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 1/5
Presentamos nuevos apartamentos de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado en la ciudad …
$448,447
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Fantástica y bonita villa totalmente reformada en una zona tranquila de Albir. La casa ha si…
$925,281
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow en Finestrat, área 131 m2 - IM119199 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras: 131…
$205,994
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 339 m²
Villa en venta en Alfaz del Pi, Costa Blanca Situada en el núcleo Urbano del Albir, a tan so…
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 459 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 459 m2.Plot size: 740 m2.Built area: 615 m2, useful area: 531 m…
$2,36M
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Preciosa villa con piscina privada y gran patio en Altea Descripción:   Bienvenido a esta …
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villas de lujo en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Su ubicación permite disfrutar de …
$1,53M
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Una impresionante villa de lujo ubicada en la hermosa localidad de Altea, en la Costa Blanca…
$1,92M
Dejar una solicitud
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Fantástica villa que ha sido bellamente reformado en 2023 a un nivel muy alto dando a una se…
$576,119
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Varios modelos de diferentes tipologías, vivienda…
$866,910
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposición de cada vivienda en su parc…
$736,056
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Presentando la impresionante villa espaciosa en un hermoso complejo residencial moderno en L…
$698,878
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Villas Lidiamar: Exclusividad y comodidad en Finestrat. Presentamos a su atención Lidiamar -…
$681,406
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Varios modelos de diferentes tipologías, vivienda…
$463,443
Dejar una solicitud

