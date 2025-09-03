Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas cerca del club de golf en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
65
Altea
253
La Nucía
144
Villajoyosa
34
24 propiedades total found
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Viviendas con parcelas independientes, situadas e…
$539,774
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposición de cada vivienda en su parc…
$648,820
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca  Vivienda de 3 dormitorios y 3 baños con piscina …
$757,865
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villas de lujo en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Su ubicación permite disfrutar de …
$1,53M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposición de cada vivienda en su parc…
$736,056
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Espectacular villa en Finestrat, Costa Blanca, Alicante Es un complejo de lujo de 11 villas …
$871,272
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Villa en venta en Polop Hills, Costa Blanca Norte con vistas al mar El residencial está comp…
$372,935
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Villa en la Sierra de Altea, Costa Blanca Una magnifica vivienda con 4 dormitorios y 5 baños…
$1,96M
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Villas individuales con vistas al mar en Polop Hills, Costa Blanca Norte El residencial está…
$599,749
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Lujosa casa adosada en Villajoyosa, a la playa 170 m - QUA8646 3 dormitorios, 4 baños. Área …
$526,104
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Villa moderna en Finestrat Hills, Costa Blanca Esta villa se entregó en julio de 2019 y se o…
$676,081
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Villas en venta en Balcón de Finestrat, Costa Blanca Un exclusivo conjunto de 9 viviendas in…
$708,795
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 501 m²
$1,78M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Preciosas villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Un complejo formado por 11 viviendas ún…
$975,956
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Villas de 4 dormitorios en Finestrat, Benidorm, Costa Blanca  con piscina privada y vistas a…
$1,36M
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Moderna casa nueva en Villajoyosa, Costa Blanca, España - QUA8647 2 dormitorios, 3 baños. Ár…
$338,985
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Villas independientes en Finestrat, Costa Blanca Cada vivienda cuenta con 3 dormitorios y 3 …
$598,659
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsPlot size: 400 m2.Terrace: 15 m2, built area: 100 m2.Private pool: 18…
$412,205
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 100 m2.Plot size: 400 m2.Terrace: 9 m2, garden: 160 m2, built a…
$356,955
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Adosados en Balcón de Finestrat, Costa Blanca Los adosados cuentan con 3 dormitorios y 3 bañ…
$405,649
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Villa de una sola planta en La Nucia, Costa Blanca La casa tiene una superficie construida d…
$779,674
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Preciosas villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Un complejo formado por 11 viviendas ún…
$1,04M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Villas independientes en Finestrat, Costa Blanca Cada vivienda cuenta con 3 dormitorios y 3 …
$718,609
