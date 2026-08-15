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Casas en la montaña en Venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
117
Altea
192
La Nucía
141
Villajoyosa
46
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70 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa de grandes dimensiones con terraza en la azotea, piscina comunitaria, pista …
$676,158
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Villa de Lujo con 5 Dormitorios y Vistas al Mar en Finestrat Ubicada en la zona de Benidorm–…
$960,778
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$1,28M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Fantasticas villas de lujo en construcción en La Nucia. El residencial es una reciente prom…
$1,28M
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente en el nuevo desarrollo de Polop16 premium, situada en una…
$513,485
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
¡Descubre esta exclusiva promoción de villas en Finestrat! Un proyecto único que combina ele…
$738,266
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 259 m²
Una nueva urbanización en Polop (Costa Blanca), con entrega de las primeras viviendas en Ver…
$585,953
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Villa key ready: Lujo Moderno con Sótano y Solarium - Villa moderna de 202 m² en parcela de …
$805,698
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Villa superior con piscina privada, precioso jardín e impresionantes vistas al mar y a Benid…
$1,22M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Exclusiva villa sobre plano en Finestrat, en la prestigiosa Sierra Cortina, una ubicación pr…
$1,39M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Elegantes Villas Cerca de Campos de Golf en Polop Alicante Polop es una localidad de la prov…
$542,953
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
Número de plantas 3
Impresionante villa con piscina privada. Gran jardín, grandes terrazas enclavadas en una zon…
$3,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 398 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de lujo en una ubicación privilegiada que cuenta con una piscina y una gran …
$809,022
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Oportunidad exclusiva: Villa de lujo en esquina en Finestrat. Vivienda de segunda mano con m…
$1,44M
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Villa No. 8 en el complejo Polop16 cuenta con una combinación equilibrada de espacio habitab…
$604,403
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Adosado en venta , Sierra Cortina Resort (Finestrat) Descubre este encantador adosado de 10…
$340,563
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 2
Exquisita villa situada en una zona privilegiada cerca de Benidorm con piscina privada, gara…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1
Villas elegantes con vistas panorámicas al mar y a la montaña en Finestrat Descubra estas ex…
$723,998
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Fantástica casa adosada de lujo con terraza, piscina privada y garaje ubicada en una zona pr…
$568,851
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Tu Oasis en Sierra Cortina! Nueva promoción de obra nueva en Finestrat, Adosados del promoto…
$617,632
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El residencial camporosso Serpentine se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Leva…
$643,742
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Villa No. 10 es una de las propiedades más de alta tecnología ofrecidas en el complejo Polop…
$614,517
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
¡Increíble oportunidad! Este nuevo proyecto en Finestrat ofrece lujosas villas con entrega e…
$824,300
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Villa 5 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Villas Modernas de 3 y 4 Dormitorios en Zona Tranquila de Polop Costa Blanca Ubicado en una …
$724,027
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 530 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de lujo con amplias terrazas e impresionantes vistas al mar, ubicada en una …
$2,45M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Nos complace presentar esta exclusiva propiedad que ofrece una experiencia residencial incom…
$666,374
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Villa 9 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Número de plantas 1
Villa espaciosa, lista para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al mar y p…
$1,31M
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Tipos de propiedades en La Marina Baja

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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