Casas con Jardín en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
65
Altea
253
La Nucía
144
Villajoyosa
34
99 propiedades total found
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$1,14M
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Preciosas villas exclusivas en L'Albir. A partir de 3 dormitorios.  Cuentan con piscina priv…
$856,736
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Descripción de la propiedad Bienvenido a esta encantadora villa que se encuentra idóneamente…
$669,229
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Tut TravelTut Travel
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 702 m²
Villa grande y moderna en alta calidad. Esta casa tiene todo lo que podrías desear en términ…
$4,60M
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Vivienda en venta en la urbanización Bello Horizonte de La Nucia - chalet de tres plantas (3…
$1,01M
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 305 m²
Rodeado de hermosa naturaleza y vistas al mar Mediterráneo y las montañas. Ubicado en la fro…
$536,816
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Maravillosa finca rústica sita en la zona baja del Rincón de Loix, con superficie de 500 m2 …
$1,63M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Hermosa villa disponible incluye: aire acondicionado en planta baja y primer piso, calefacci…
$913,643
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Una casa de una sola planta está disponible para la venta en la zona de Alfaz del Pi, Jardín…
$616,854
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Polop, Španjolska
Casa
Polop, Španjolska
Área 231 m²
Lujoso vivir en el corazón de Costa Blanca Descubre el encanto de Polop, una pintoresca ciud…
$430,634
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Fantástica villa que ha sido bellamente reformado en 2023 a un nivel muy alto dando a una se…
$576,119
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
El Aster Residencial es un complejo privado situado a sólo 100 metros del mar en la ciudad s…
$322,009
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Fantástica villa de lujo con vistas al mar en Finestrat-benidorm! Esta villa tiene 3 camas +…
$541,154
Chalet 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
$436,843
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Fantástica casa adosada de dos plantas ubicada dentro de un complejo residencial con jardine…
$659,435
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Se vende fantástico chalet independiente en El Albir. Una casa en la que desea quedarse para…
$1,72M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Un acogedor chalet en venta en la tranquila urbanización El Romeral. La casa es espaciosa co…
$523,744
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Esta villa única ofrece una maravillosa interacción entre el confort moderno y un toque de d…
$756,519
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 2 600 m²
Muy cerca del núcleo de Altea la Vella y a sólo 15 minutos de Benidorm y Calpe. La propiedad…
$2,39M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una oportunidad única en el corazón del Albir ¿Siempre has soñado con vivir o invertir e…
$1,02M
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Villas independientes y pareados de obra nueva en Balcon …
$640,638
Villa en Benimantell, Španjolska
Villa
Benimantell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 572 m²
Se vende exclusivo chalet individual, ubicado en la zona alta de Benimantell, Alicante, a ta…
$974,944
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 328 m²
Vivienda de nueva construccion cerca de la playa de Altea, Mascarat.Parcela de 896m2 con zon…
$862,159
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Vivienda unifamiliar en urbanización alfaz del pi 170 m² construidos con parcela de 450 m². …
$357,877
Casa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 621 m²
Se vende un inmueble con un gran potencial, gracias a su ubicación y distribución. La pr…
$2,62M
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Se vende una casa unifamiliar a las afueras de Altea.  La casa es de una sola planta (ap…
$407,357
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
La villa se encuentra en la zona “Entre Naranjos y Flores” de Alfaz del Pi. Es una villa de …
$1,74M
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 322 m²
Nueva promoción de 5 villas, situadas en la exclusiva área residencial del Balcón de Finestr…
$1,48M
