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Hoteles en venta en Cataluña, Španjolska

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11 propiedades total found
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel en Cataluña, Španjolska
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Cataluña, Španjolska
Área 16 155 m²
Oportunidad de Inversión Única y Excepcional — 5★ Spa Hotel en venta a 30,5 millones de euro…
$35,74M
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Hotel 4 992 m² en Cataluña, Španjolska
Hotel 4 992 m²
Cataluña, Španjolska
Área 4 992 m²
En venta es un hotel de 4* con un operador en la ciudad turística más popular de la Costa Br…
$19,27M
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Hotel 2 914 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 914 m²
Hotel 4* en la popular localidad turística de Sitges a solo 40 km del centro de Barcelona.En…
$37,04M
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TekceTekce
Hotel 606 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 606 m²
Barcelona, Španjolska
Área 606 m²
En venta un edificio de tres plantas para un hotel en los suburbios de Barcelona.Environment…
$1,01M
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Hotel 2 002 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 002 m²
El hotel está a la venta con licencia para actividades hoteleras y 5 locales comerciales. El…
$17,36M
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Hotel en Platja dAro, Španjolska
Hotel
Platja dAro, Španjolska
Número de plantas 2
$8,00M
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain en el Masnou, Španjolska
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Španjolska
Habitaciones 65
Área 6 500 m²
Venta de un excelente Hotel 4 estrellas frente al mar en Cataluña, España — €12.000, 6% ROI!…
$14,06M
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Hotel 475 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 475 m²
Barcelona, Španjolska
Área 475 m²
Boutique hotel en venta en el centro de Sitges. Environment:plazauna gran variedad de hotele…
$1,85M
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Hotel 4 736 m² en Sant Joan Despi, Španjolska
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Španjolska
Habitaciones 80
Área 4 736 m²
Número de plantas 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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Hotel 1 600 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Área 1 600 m²
Acogedor Hotel de gestión familiar *, es la primera vez que abrió sus puertas en el año 1970…
$1,31M
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¡OFERTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES! Hotel boutique 5★ con bodega propia en Cataluña, España — 15,5 millones € en Priorato, Španjolska
¡OFERTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES! Hotel boutique 5★ con bodega propia en Cataluña, España — 15,5 millones €
Priorato, Španjolska
Habitaciones 26
¡OFERTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES! Hotel boutique 5★ con bodega propia en Cataluña, Españ…
$17,67M
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