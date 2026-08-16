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Hoteles en venta en Costa Brava, Španjolska

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3 propiedades total found
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000 en Costa Brava, Španjolska
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000
Costa Brava, Španjolska
Número de plantas 4
3★ Hotel en venta en Costa Brava – €3.200.000• Ubicación: situada en la costa de la Costa Br…
$3,75M
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Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain en Costa Brava, Španjolska
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Španjolska
Habitaciones 111
Área 5 000 m²
En venta — Lujoso 4★ Hotel en la Costa Brava, España — 16,65 millones de eurosCaracterística…
$19,51M
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Люксовый отель побережье Коста Бравы en Costa Brava, Španjolska
Люксовый отель побережье Коста Бравы
Costa Brava, Španjolska
Habitaciones 66
Área 7 000 m²
Número de plantas 4
Продаётся высококлассный отель 4*, расположенный на побережье Коста-Бравы. Отель находится в…
$16,17M
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