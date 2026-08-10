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Hoteles en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Hotel en Javea, Španjolska
Hotel
Javea, Španjolska
Rara actividad hotelera en la primera línea del marJavea, Costa Blanca, EspañaUna oportunida…
$15,94M
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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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Hotel 14 161 m² en Calpe, Španjolska
Hotel 14 161 m²
Calpe, Španjolska
Dormitorios 194
Área 14 161 m²
Está a menos de 200 m2 de la playa, peñón de Ifach y puerto deportivo. Este hotel cuenta co…
$18,54M
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