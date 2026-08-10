Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Barcelona
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Barcelona, Španjolska

;
bienes raíces comerciales
386
restaurantes
59
oficinas
10
tiendas
76
Hotel Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Hotel 2 914 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 914 m²
Hotel 4* en la popular localidad turística de Sitges a solo 40 km del centro de Barcelona.En…
$37,04M
Dejar una solicitud
Hotel 606 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 606 m²
Barcelona, Španjolska
Área 606 m²
En venta un edificio de tres plantas para un hotel en los suburbios de Barcelona.Environment…
$1,01M
Dejar una solicitud
Hotel 2 002 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 002 m²
El hotel está a la venta con licencia para actividades hoteleras y 5 locales comerciales. El…
$17,36M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain en el Masnou, Španjolska
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Španjolska
Habitaciones 65
Área 6 500 m²
Venta de un excelente Hotel 4 estrellas frente al mar en Cataluña, España — €12.000, 6% ROI!…
$14,06M
Dejar una solicitud
Hotel 475 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 475 m²
Barcelona, Španjolska
Área 475 m²
Boutique hotel en venta en el centro de Sitges. Environment:plazauna gran variedad de hotele…
$1,85M
Dejar una solicitud
Hotel 4 736 m² en Sant Joan Despi, Španjolska
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Španjolska
Habitaciones 80
Área 4 736 m²
Número de plantas 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir