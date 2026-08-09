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Hoteles en venta en Benidorm, Španjolska

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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 en Benidorm, Španjolska
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Španjolska
Venta de 2★ Hotel en Benidorm Ciudad Vieja – €4.600,000• Ubicación: el hotel está situado en…
$5,39M
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Hotel en Benidorm, Španjolska
Hotel
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Se vende Hotel en Benidorm muy céntrico rodeado de todo tipo de servicios. Buen promedio de …
$2,50M
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Hotel 5 851 m² en Benidorm, Španjolska
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 118
Nº de cuartos de baño 118
Área 5 851 m²
Se vende hotel en Benidorm con mas de 100 habitaciones. Muy bien ubicado a solo unos 200 met…
$12,60M
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