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Hoteles en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
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8 propiedades total found
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 en Alicante, Španjolska
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Španjolska
Área 767 m²
Oportunidad de inversión: venta de un complejo turístico en Alicante, España – 1.850.000 €Se…
$2,17M
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Hotel 30 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 30 m²
Alicante, Španjolska
Área 30 m²
Castellon Plaza Hotel es un moderno hotel boutique con 30 habitaciones de diseño con vistas …
$166,215
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Hotel 12 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 12 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 101
Nº de cuartos de baño 101
Área 12 000 m²
El aeropuerto internacional de Alicante se sitúa a 25 kilometros y la estacion del tram a 30…
$12,30M
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TekceTekce
Hotel 3 240 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 3 240 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 50
Área 3 240 m²
Hotel de 3 estrellas en Alicante, situado en segunda línea de la playa, a SOLO UNOS 100 metr…
$3,15M
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Hotel en Alicante, Španjolska
Hotel
Alicante, Španjolska
Habitaciones 17
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 17
Excelente oportunidad para adquirir un aparta-hotel completamente equipado y operativo, ubic…
$1,39M
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Hotel 550 m² en El Campello, Španjolska
Hotel 550 m²
El Campello, Španjolska
Área 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
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Hotel 5 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 5 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 47
Área 5 000 m²
Se vende estructura de edificio en construcción, queda por acabar el 30 % de la estructura, …
$4,00M
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Hotel 4 650 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 4 650 m²
Alicante, Španjolska
Área 4 650 m²
Amplio Hotel*** en primera línea de mar, a sólo 40 minutos del aeropuerto de Alicante. Compl…
$7,14M
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