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Hoteles en venta en La Ribera Baja, Španjolska

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Hotel 1 088 m² en Sueca, Španjolska
Hotel 1 088 m²
Sueca, Španjolska
Área 1 088 m²
Hotel construido en el año 1890, catalogado con protección de grado 3 como patrimonio nacio…
$1,40M
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Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros! en Cullera, Španjolska
Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros!
Cullera, Španjolska
Habitaciones 35
Área 1 500 m²
Número de plantas 6
Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros! ¡Presenta…
$3,01M
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Hotel 500 m² en Cullera, Španjolska
Hotel 500 m²
Cullera, Španjolska
Dormitorios 19
Área 500 m²
HOTEL EN VENTA EN LA LOCALIDAD DE CULLERA Hotel 2 estrellas, construido en el año 2003, un …
$849,859
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