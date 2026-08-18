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Hoteles en venta en Islas Baleares, Španjolska

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Hotel 9 800 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 9 800 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 9 800 m²
Venta hotel 3* sin operador en la zona costera de la isla de Mallorca.Ubicación:El hotel est…
$30,02M
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Hotel 15 000 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 15 000 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 15 000 m²
Venta hotel de lujo 5 * cadena hotelera mundialmente famosa en la isla de Mallorca.Ubicación…
$103,90M
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Hotel 100 000 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 100 000 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 100 000 m²
En venta, el complejo hotelero Club Cala Pada está situado en la costa este de Ibiza, en la …
$115,45M
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Hotel 4 957 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 4 957 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 4 957 m²
Hotel 4* está en venta, situado en la parte histórica de Palma de Mallorca, la capital de la…
$72,73M
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