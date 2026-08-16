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Hoteles en venta en Gerona, Španjolska

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bienes raíces comerciales
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Hotel en Platja dAro, Španjolska
Hotel
Platja dAro, Španjolska
Número de plantas 2
$8,00M
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel en Cataluña, Španjolska
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Cataluña, Španjolska
Área 16 155 m²
Oportunidad de Inversión Única y Excepcional — 5★ Spa Hotel en venta a 30,5 millones de euro…
$35,74M
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Hotel 1 600 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Área 1 600 m²
Acogedor Hotel de gestión familiar *, es la primera vez que abrió sus puertas en el año 1970…
$1,31M
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