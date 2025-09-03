Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
4 propiedades total found
Hotel en Benidorm, Španjolska
Hotel
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Se vende Hotel en Benidorm muy céntrico rodeado de todo tipo de servicios. Buen promedio de …
$2,50M
Hotel 5 851 m² en Benidorm, Španjolska
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 118
Nº de cuartos de baño 118
Área 5 851 m²
Se vende hotel en Benidorm con mas de 100 habitaciones. Muy bien ubicado a solo unos 200 met…
$12,60M
Venta de un NUEVO apartotel en Benidorm, España – 1,35 millones de euros, ¡rentabilidad del 7,52%! en Benidorm, Španjolska
Venta de un NUEVO apartotel en Benidorm, España – 1,35 millones de euros, ¡rentabilidad del 7,52%!
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 7
Área 398 m²
Número de plantas 5
Venta de un NUEVO apartotel en Benidorm, España – 1,35 millones de euros, ¡rentabilidad del …
$1,54M
Hotel 1 800 m² en Alfaz del Pi, Španjolska
Hotel 1 800 m²
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 20
Área 1 800 m²
Tiene piscina, zonas ajardinadas. Consta de 20 apartamentos de 40 m2 con dormitorio con terr…
$3,15M
Tipos de propiedades en La Marina Baja

