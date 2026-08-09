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Hoteles en venta en Valencia, Španjolska

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La Ribera Baja
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33 propiedades total found
Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,43M
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Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 en Comunidad Valenciana, Španjolska
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Comunidad Valenciana, Španjolska
Albergue en venta en Alicante – €2,000,000• Ubicación: a solo 1,5 km de la playa, a 3 km del…
$2,34M
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TekceTekce
Hotel 30 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 30 m²
Alicante, Španjolska
Área 30 m²
Castellon Plaza Hotel es un moderno hotel boutique con 30 habitaciones de diseño con vistas …
$166,215
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Hotel Invest
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Hotel en Javea, Španjolska
Hotel
Javea, Španjolska
Rara actividad hotelera en la primera línea del marJavea, Costa Blanca, EspañaUna oportunida…
$15,94M
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Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,42M
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 en Alicante, Španjolska
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Španjolska
Área 767 m²
Oportunidad de inversión: venta de un complejo turístico en Alicante, España – 1.850.000 €Se…
$2,17M
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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 en Benidorm, Španjolska
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Španjolska
Venta de 2★ Hotel en Benidorm Ciudad Vieja – €4.600,000• Ubicación: el hotel está situado en…
$5,39M
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Hotel 500 m² en Requena, Španjolska
Hotel 500 m²
Requena, Španjolska
Dormitorios 14
Área 500 m²
Este pequeño y maravilloso hotel de estilo rural situado en el área histórica de la ciudad d…
$749,876
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Hotel en Benidorm, Španjolska
Hotel
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Se vende Hotel en Benidorm muy céntrico rodeado de todo tipo de servicios. Buen promedio de …
$2,50M
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Hotel 14 161 m² en Calpe, Španjolska
Hotel 14 161 m²
Calpe, Španjolska
Dormitorios 194
Área 14 161 m²
Está a menos de 200 m2 de la playa, peñón de Ifach y puerto deportivo. Este hotel cuenta co…
$18,54M
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Hotel 1 050 m² en Játiva, Španjolska
Hotel 1 050 m²
Játiva, Španjolska
Área 1 050 m²
Acogedor hotel está situado en el centro de la ciudad de Xativa, a 30 minutos en coche del c…
$1,10M
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Hotel en Alicante, Španjolska
Hotel
Alicante, Španjolska
Habitaciones 17
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 17
Excelente oportunidad para adquirir un aparta-hotel completamente equipado y operativo, ubic…
$1,39M
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Hotel 4 515 m² en Paterna, Španjolska
Hotel 4 515 m²
Paterna, Španjolska
Área 4 515 m²
El hotel es un moderno hotel de 4 estrellas, que abrió sus puertas en 2008, situado en una d…
$11,00M
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Hotel 5 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 5 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 47
Área 5 000 m²
Se vende estructura de edificio en construcción, queda por acabar el 30 % de la estructura, …
$4,00M
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Hotel 5 000 m² en Benetúser, Španjolska
Hotel 5 000 m²
Benetúser, Španjolska
Dormitorios 78
Nº de cuartos de baño 78
Área 5 000 m²
Se vende Hotel en activo de 4 estrellas con una superficie de 5000 metros cuadrados cerca de…
$13,00M
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Hotel 1 800 m² en Alfaz del Pi, Španjolska
Hotel 1 800 m²
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 20
Área 1 800 m²
Tiene piscina, zonas ajardinadas. Consta de 20 apartamentos de 40 m2 con dormitorio con terr…
$3,15M
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Hotel 1 000 m² en Villafranca del Cid, Španjolska
Hotel 1 000 m²
Villafranca del Cid, Španjolska
Área 1 000 m²
El Hotel-restaurante en el área de Castellón. La superficie total de 1000 m2 distribuidos en…
$949,842
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Hotel 900 m² en Vilafames, Španjolska
Hotel 900 m²
Vilafames, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 900 m²
Hotel rural,antigua casa señorial de 5 plantas del siglo XVII ubicado en un pueblo medieval …
$1,64M
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Hotel 500 m² en Cullera, Španjolska
Hotel 500 m²
Cullera, Španjolska
Dormitorios 19
Área 500 m²
HOTEL EN VENTA EN LA LOCALIDAD DE CULLERA Hotel 2 estrellas, construido en el año 2003, un …
$849,859
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Hotel 1 088 m² en Sueca, Španjolska
Hotel 1 088 m²
Sueca, Španjolska
Área 1 088 m²
Hotel construido en el año 1890, catalogado con protección de grado 3 como patrimonio nacio…
$1,40M
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Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros! en Cullera, Španjolska
Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros!
Cullera, Španjolska
Habitaciones 35
Área 1 500 m²
Número de plantas 6
Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros! ¡Presenta…
$3,01M
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Hotel 2 227 m² en Betera, Španjolska
Hotel 2 227 m²
Betera, Španjolska
Área 2 227 m²
Complejo turístico 13 767.85 m2. Es un edificio de 2 pisos con 3 estacionamientos subterráne…
$9,02M
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Hotel 1 200 m² en Burriana, Španjolska
Hotel 1 200 m²
Burriana, Španjolska
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 200 m²
HOTEL CASTELLON PROVINCIA - COSTA AZAHAR En primera linea de Playa, en una población de casi…
$1,99M
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Hotel 4 650 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 4 650 m²
Alicante, Španjolska
Área 4 650 m²
Amplio Hotel*** en primera línea de mar, a sólo 40 minutos del aeropuerto de Alicante. Compl…
$7,14M
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Hotel 1 200 m² en Castellón de la Plana, Španjolska
Hotel 1 200 m²
Castellón de la Plana, Španjolska
Área 1 200 m²
Hotel en provincia Valencia cerca del puerto y del mar. 12 apartamentos ubicados en una solo…
$849,859
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Hotel 5 851 m² en Benidorm, Španjolska
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 118
Nº de cuartos de baño 118
Área 5 851 m²
Se vende hotel en Benidorm con mas de 100 habitaciones. Muy bien ubicado a solo unos 200 met…
$12,60M
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Hotel 550 m² en El Campello, Španjolska
Hotel 550 m²
El Campello, Španjolska
Área 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
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Hotel 3 800 m² en Villahermosa del Río, Španjolska
Hotel 3 800 m²
Villahermosa del Río, Španjolska
Área 3 800 m²
Hotel rural***- restaurante de estilo Rústicoen las afueras de Castellón, convertido de la a…
$1,83M
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Hotel 3 240 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 3 240 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 50
Área 3 240 m²
Hotel de 3 estrellas en Alicante, situado en segunda línea de la playa, a SOLO UNOS 100 metr…
$3,15M
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