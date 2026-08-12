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16 propiedades total found
Hotel 12 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 12 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 101
Nº de cuartos de baño 101
Área 12 000 m²
El aeropuerto internacional de Alicante se sitúa a 25 kilometros y la estacion del tram a 30…
$12,30M
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Hotel en Javea, Španjolska
Hotel
Javea, Španjolska
Rara actividad hotelera en la primera línea del marJavea, Costa Blanca, EspañaUna oportunida…
$15,94M
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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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TekceTekce
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 en Comunidad Valenciana, Španjolska
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Comunidad Valenciana, Španjolska
Albergue en venta en Alicante – €2,000,000• Ubicación: a solo 1,5 km de la playa, a 3 km del…
$2,34M
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Hotel 30 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 30 m²
Alicante, Španjolska
Área 30 m²
Castellon Plaza Hotel es un moderno hotel boutique con 30 habitaciones de diseño con vistas …
$166,215
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 en Alicante, Španjolska
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Španjolska
Área 767 m²
Oportunidad de inversión: venta de un complejo turístico en Alicante, España – 1.850.000 €Se…
$2,17M
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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 en Benidorm, Španjolska
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Španjolska
Venta de 2★ Hotel en Benidorm Ciudad Vieja – €4.600,000• Ubicación: el hotel está situado en…
$5,39M
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Hotel 3 240 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 3 240 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 50
Área 3 240 m²
Hotel de 3 estrellas en Alicante, situado en segunda línea de la playa, a SOLO UNOS 100 metr…
$3,15M
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Hotel 14 161 m² en Calpe, Španjolska
Hotel 14 161 m²
Calpe, Španjolska
Dormitorios 194
Área 14 161 m²
Está a menos de 200 m2 de la playa, peñón de Ifach y puerto deportivo. Este hotel cuenta co…
$18,54M
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Hotel 1 800 m² en Alfaz del Pi, Španjolska
Hotel 1 800 m²
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 20
Área 1 800 m²
Tiene piscina, zonas ajardinadas. Consta de 20 apartamentos de 40 m2 con dormitorio con terr…
$3,15M
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Hotel 5 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 5 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 47
Área 5 000 m²
Se vende estructura de edificio en construcción, queda por acabar el 30 % de la estructura, …
$4,00M
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Hotel en Benidorm, Španjolska
Hotel
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Se vende Hotel en Benidorm muy céntrico rodeado de todo tipo de servicios. Buen promedio de …
$2,50M
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Hotel 4 650 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 4 650 m²
Alicante, Španjolska
Área 4 650 m²
Amplio Hotel*** en primera línea de mar, a sólo 40 minutos del aeropuerto de Alicante. Compl…
$7,14M
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Hotel en Alicante, Španjolska
Hotel
Alicante, Španjolska
Habitaciones 17
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 17
Excelente oportunidad para adquirir un aparta-hotel completamente equipado y operativo, ubic…
$1,39M
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Hotel 550 m² en El Campello, Španjolska
Hotel 550 m²
El Campello, Španjolska
Área 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
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Hotel 5 851 m² en Benidorm, Španjolska
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 118
Nº de cuartos de baño 118
Área 5 851 m²
Se vende hotel en Benidorm con mas de 100 habitaciones. Muy bien ubicado a solo unos 200 met…
$12,60M
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