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Almacenes en venta en Distrito federal Central, Rusia

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Moscú
199
Óblast de Moscú
835
Podolsk
47
Jimki
28
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1 165 propiedades total found
Almacén 774 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 774 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 774 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$1,22M
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Almacén 1 812 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 1 812 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 1 812 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Lectura para entrada – Septiembre 2027. ID: w14901
$2,91M
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Almacén 992 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 992 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 992 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$1,56M
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TekceTekce
Almacén 9 557 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 9 557 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 9 557 m²
Piso 1
12x18 Header ID: w13732
$141,414
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Almacén 1 547 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 547 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 547 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$2,43M
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Almacén 2 616 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 2 616 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 2 616 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B para la venta. Región de Moscú, Podolsk, localidad de Byakon…
$5,81M
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Almacén 2 065 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 2 065 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 2 065 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Lectura para entrada – Septiembre 2027. ID: w14902
$3,31M
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Almacén 1 034 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 1 034 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Lectura para entrada – Septiembre 2027. ID: w14898
$1,66M
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Almacén 19 542 m² en Balashija, Rusia
Almacén 19 542 m²
Balashija, Rusia
Área 19 542 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Balashikha, autopista Novskoye, 6, 1 …
$33,25M
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Almacén 1 034 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 034 m²
Balashija, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w14880
$21,803
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Almacén 818 m² en Balashija, Rusia
Almacén 818 m²
Balashija, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w14882
$17,248
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Almacén 602 m² en Balashija, Rusia
Almacén 602 m²
Balashija, Rusia
Área 602 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w14881
$12,694
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Almacén 1 804 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 804 m²
Balashija, Rusia
Área 1 804 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w14878
$38,038
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Almacén 10 623 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 10 623 m²
Troitsk, Rusia
Área 10 623 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. d Moscow, Troitsk district, Evseyevo…
$18,87M
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Almacén 580 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 580 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 580 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén calentado de clase B+ para alquilar. d Moscú, distrito de Krasnopahorsk…
$11,801
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Almacén 9 777 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 9 777 m²
Troitsk, Rusia
Área 9 777 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. d Moscow, Troitsk district, Evseyevo…
$17,36M
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Almacén 1 749 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 749 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 1 749 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B para la venta. Región de Moscú, Podolsk, localidad de Byakon…
$4,00M
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Almacén 1 526 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 526 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 526 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$2,40M
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Almacén 4 806 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 4 806 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 4 806 m²
Piso 1
El almacén Clase B+ se ofrece para alquilar. d Moscú, distrito de Krasnopahorsky, plaza 61, …
$71,114
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Almacén 2 298 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 2 298 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 2 298 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$3,61M
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Almacén 1 094 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 094 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 094 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$1,72M
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Almacén 5 m² en Moscú, Rusia
Almacén 5 m²
Moscú, Rusia
Área 5 m²
Número de objeto: 1078. Almacén, Almacén, Keler, oficina - depende de la zona ocupada y los …
$12,239
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Almacén 1 526 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 526 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 526 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo de Toka…
$2,40M
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Almacén 5 322 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 5 322 m²
Troitsk, Rusia
Área 5 322 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. d Moscow, Troitsk district, Evseyevo…
$9,45M
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Almacén 1 300 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 300 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 1
En venta es un bloque listo de formato Light Industrial con una parcela de tierra en propied…
$2,76M
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Almacén 818 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 818 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Lectura para entrada – Septiembre 2027. ID: w14905
$1,31M
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Almacén 3 250 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 3 250 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 3 250 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, Bely Localida…
$47,302
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Almacén 5 307 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 5 307 m²
Troitsk, Rusia
Área 5 307 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. d Moscow, Troitsk district, Evseyevo…
$9,42M
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Almacén 3 269 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 3 269 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 3 269 m²
Piso 1
Columnas de paso 12x18 m Lectura para entrada – Septiembre 2027. ID: w14903
$5,24M
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Almacén 1 356 m² en Shchyolkovo, Rusia
Almacén 1 356 m²
Shchyolkovo, Rusia
Área 1 356 m²
Piso 1
Oferta única. El edificio está situado en su propia parcela de especies, al comprar la parce…
$1,66M
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