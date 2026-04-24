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Almacenes en venta en Stúpino, Rusia

bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Almacén 1 577 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 1 577 m²
Stúpino, Rusia
Área 1 577 m²
Piso 1
ID: L7385 La superficie total del local es de 1576,50 m2. Las instalaciones tienen 7 plantas…
$3,731
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Almacén 4 707 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 4 707 m²
Stúpino, Rusia
Área 4 707 m²
Piso 1
Se ofrece una superficie de producción y almacén de 4706,5 m2 para alquilar. Ubicación: MO, …
$55,694
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Almacén 2 777 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 2 777 m²
Stúpino, Rusia
Área 2 777 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén frío con una superficie de 2776.8 m2. Ubicación: MO, Stupino, a 80 km d…
$21,906
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Almacén 6 696 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 6 696 m²
Stúpino, Rusia
Área 6 696 m²
Piso 1
Se ofrece una superficie de producción y almacén de 6696 m2 para alquilar. Ubicación: MO, St…
$79,237
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Almacén 3 441 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 3 441 m²
Stúpino, Rusia
Área 3 441 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén con una superficie total de 3441 m2 para alquilar. Situado en el sur de…
$40,719
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Almacén 2 220 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 2 220 m²
Stúpino, Rusia
Área 2 220 m²
Piso 1
Una clase B caliente almacén caliente se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Stupino, cal…
$26,270
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