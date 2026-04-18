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Arrendamiento a largo plazo almacenes en Rusia

Kaliningrado
6
Northwestern Federal District
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7 propiedades total found
Almacén 800 m² en Kaliningrad, Rusia
Almacén 800 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 800 m²
Almacén de 800 m2 en el distrito de Moscú, hito Yemelyanova str., Energetikov str. Objeto 26…
$3,273
por mes
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Almacén 400 m² en Kaliningrad, Rusia
Almacén 400 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 400 m²
Ubicación: Región Kaliningrad., Kaliningrad, Mkr-n Coastal, calle Zavodskaya., 13A, distrito…
$1,047
por mes
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Almacén 420 m² en Kaliningrado, Rusia
Almacén 420 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 420 m²
Almacén en 2 niveles, en el primer nivel: 280 metros cuadrados, 2o nivel: 140 metros cuadrad…
$1,571
por mes
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Almacén 2 000 m² en Kaliningrad, Rusia
Almacén 2 000 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 2 000 m²
Ubicación: Kaliningrad region., Kaliningrad, mkr-n Coastal, Factory street., 13A, district M…
$5,237
por mes
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Almacén 300 m² en Kaliningrad, Rusia
Almacén 300 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 300 m²
Almacén en el territorio protegido en la calle. Dzerzhinsky. Excelentes caminos de acceso. S…
$884
por mes
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Almacén 3 000 m² en Northwestern Federal District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Northwestern Federal District, Rusia
Área 3 000 m²
Región Kaliningrad., Kaliningrad, Mkr-n Coastal, calle Zavodskaya., 13A, Moskovsky El distri…
$7,856
por mes
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Almacén 8 m² en Kaliningrado, Rusia
Almacén 8 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 8 m²
Ofrezco alquilar un trastero de 8 metros cuadrados en la planta baja en la nueva casa Victor…
$92
por mes
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