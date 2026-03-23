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Almacenes en venta en Rámenskoye, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 2 350 m² en Rámenskoye, Rusia
Almacén 2 350 m²
Rámenskoye, Rusia
Área 2 350 m²
Piso 1
Se ofrece una planta de producción climatizada de clase B para alquilar. Región de Moscú, Ra…
$25,958
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Almacén 3 200 m² en Rámenskoye, Rusia
Almacén 3 200 m²
Rámenskoye, Rusia
Área 3 200 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Ramenskoye, calle…
$31,722
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Almacén 5 200 m² en Rámenskoye, Rusia
Almacén 5 200 m²
Rámenskoye, Rusia
Área 5 200 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Ramenskoye, calle Mikhalevich, 49, 1…
$64,803
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