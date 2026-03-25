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Almacenes en venta en Elektrostal, Rusia

bienes raíces comerciales
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4 propiedades total found
Almacén 2 600 m² en Elektrostal, Rusia
Almacén 2 600 m²
Elektrostal, Rusia
Área 2 600 m²
Piso 4
2 ascensores de carga de 5 toneladas y 2 ascensores de carga de 3 toneladas. También hay ofi…
$12,112
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Almacén 1 570 m² en Elektrostal, Rusia
Almacén 1 570 m²
Elektrostal, Rusia
Área 1 570 m²
Piso 3
Colocación para un almacén o producción. Equipado con lavadero, oficina y aseo. Hay perchero…
$10,239
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Almacén 13 500 m² en Elektrostal, Rusia
Almacén 13 500 m²
Elektrostal, Rusia
Área 13 500 m²
Piso 1
ID: w11364 Se ofrece un complejo de almacén de clase "B" a la venta. Se encuentra en la part…
$5,59M
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Almacén 2 080 m² en Elektrostal, Rusia
Almacén 2 080 m²
Elektrostal, Rusia
Área 2 080 m²
Piso 1
Una clase B almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Elektrostal, Constructi…
$9,044
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