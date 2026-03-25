Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Staraya Kupavna
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Staraya Kupavna, Rusia

bienes raíces comerciales
4
Almacén Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Almacén 20 948 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 20 948 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 20 948 m²
Piso 1
En venta se ofrece calentada cálida clase de almacén A. Región de Moscú, Noginsk, carretera …
$23,42M
Dejar una solicitud
Almacén 1 500 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 1 500 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Almacén con una superficie total de 1500 metros cuadrados, La altura de trabajo del almacén …
$15,788
Dejar una solicitud
Almacén 10 474 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 10 474 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 10 474 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Noginsk, carretera te…
$11,71M
Dejar una solicitud
Almacén 5 184 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 5 184 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 5 184 m²
Piso 1
En venta se ofrece calentada cálida clase de almacén A. Región de Moscú, Noginsk, carretera …
$5,80M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir