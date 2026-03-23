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Almacenes en venta en Krasnogorsk, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 1 400 m² en Krasnogorsk, Rusia
Almacén 1 400 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 1 400 m²
Piso 3
ID: L4979 Se ofrece espacio de producción y almacén para alquiler. Ubicación: Región de Mosc…
$16,251
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Almacén 1 400 m² en Krasnogorsk, Rusia
Almacén 1 400 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 1 400 m²
Piso 6
ID: L5857 . Se ofrece espacio de producción y almacén para alquiler. Ubicación: Región de Mo…
$16,251
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Almacén 1 400 m² en Krasnogorsk, Rusia
Almacén 1 400 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 1 400 m²
Piso 3
ID: L5859 . Se ofrece espacio de producción y almacén para alquiler. Ubicación: Región de Mo…
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