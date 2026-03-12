Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Almacenes en venta en Vídnoye, Rusia

bienes raíces comerciales
18
18 propiedades total found
Almacén 2 032 m² en Vídnoye, Rusia
Almacén 2 032 m²
Vídnoye, Rusia
Área 2 032 m²
Piso 1
La zona de almacén de 2032,0 m2 se encuentra en el sur de Moscú, a 3 km de la carretera de c…
$42,241
Almacén 16 915 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 16 915 m²
Leninsky District, Rusia
Área 16 915 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$35,22M
Almacén 1 956 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 956 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 956 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$4,07M
Almacén 1 330 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 330 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 330 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino…
$30,763
Almacén 2 300 m² en Vídnoye, Rusia
Almacén 2 300 m²
Vídnoye, Rusia
Área 2 300 m²
Piso 1
En alquiler se ofrece una zona de almacén de clase "B +". Ubicación: MO, Vidnoye, la primera…
$47,897
Almacén 978 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 978 m²
Leninsky District, Rusia
Área 978 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$2,04M
Almacén 9 826 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 9 826 m²
Leninsky District, Rusia
Área 9 826 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$20,46M
Almacén 6 500 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 6 500 m²
Leninsky District, Rusia
Área 6 500 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$14,36M
Almacén 33 618 m² en Vídnoye, Rusia
Almacén 33 618 m²
Vídnoye, Rusia
Área 33 618 m²
Piso 1
ID: w8838 Complejo industrial y de almacén. Actualmente, la instalación se utiliza para la p…
$25,74M
Almacén 1 500 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 500 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Una clase B caliente almacén caliente se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, ter …
$2,31M
Almacén 3 993 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 993 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 993 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino…
$92,402
Almacén 10 713 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 10 713 m²
Leninsky District, Rusia
Área 10 713 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$22,31M
Almacén 1 913 m² en Vídnoye, Rusia
Almacén 1 913 m²
Vídnoye, Rusia
Área 1 913 m²
Piso 1
Clase B espacio de almacenamiento se ofrece para alquiler. Ubicación: MO, Vidnoye, a 5 km de…
$24,120
Almacén 643 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 643 m²
Leninsky District, Rusia
Área 643 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$1,34M
Almacén 4 932 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 4 932 m²
Leninsky District, Rusia
Área 4 932 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$10,27M
Almacén 978 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 978 m²
Leninsky District, Rusia
Área 978 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino…
$22,625
Almacén 3 183 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 183 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 183 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$7,03M
Almacén 1 330 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 330 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 330 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, localidad de Petrushino, p…
$2,77M
