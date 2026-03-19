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Almacenes en venta en Balashija, Rusia

bienes raíces comerciales
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26 propiedades total found
Almacén 4 455 m² en Balashija, Rusia
Almacén 4 455 m²
Balashija, Rusia
Área 4 455 m²
Piso 1
$7,45M
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Almacén 9 777 m² en Balashija, Rusia
Almacén 9 777 m²
Balashija, Rusia
Área 9 777 m²
Piso 1
$16,21M
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Almacén 5 322 m² en Balashija, Rusia
Almacén 5 322 m²
Balashija, Rusia
Área 5 322 m²
Piso 1
$8,90M
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Almacén 9 765 m² en Balashija, Rusia
Almacén 9 765 m²
Balashija, Rusia
Área 9 765 m²
Piso 1
$16,19M
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Almacén 8 914 m² en Balashija, Rusia
Almacén 8 914 m²
Balashija, Rusia
Área 8 914 m²
Piso 1
$14,78M
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Almacén 4 459 m² en Balashija, Rusia
Almacén 4 459 m²
Balashija, Rusia
Área 4 459 m²
Piso 1
$7,46M
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Almacén 5 307 m² en Balashija, Rusia
Almacén 5 307 m²
Balashija, Rusia
Área 5 307 m²
Piso 1
$8,88M
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Almacén 10 623 m² en Balashija, Rusia
Almacén 10 623 m²
Balashija, Rusia
Área 10 623 m²
Piso 1
$17,62M
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Almacén 1 100 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 100 m²
Balashija, Rusia
Área 1 100 m²
Piso 1
Class B storage space is offered for rent. Location: MO, Balashikha, 5 km from Novokosino on…
$16,394
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Almacén 1 635 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 635 m²
Balashija, Rusia
Área 1 635 m²
Piso 1
paso Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13403
$3,14M
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Almacén 1 095 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 095 m²
Balashija, Rusia
Área 1 095 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13743
$2,01M
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Almacén 3 054 m² en Balashija, Rusia
Almacén 3 054 m²
Balashija, Rusia
Área 3 054 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13748
$5,59M
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Almacén 980 m² en Balashija, Rusia
Almacén 980 m²
Balashija, Rusia
Área 980 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13744
$1,79M
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Almacén 824 m² en Balashija, Rusia
Almacén 824 m²
Balashija, Rusia
Área 824 m²
Piso 2
Ofrecemos para alquilar un almacén caliente en Balashikha, cerca de Shchelkovsky Sh. Una ram…
$8,390
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Almacén 3 654 m² en Balashija, Rusia
Almacén 3 654 m²
Balashija, Rusia
Área 3 654 m²
Piso 1
En alquiler se ofrece un complejo de almacén con una superficie de 3,654m2 Parcela terrestre…
$11,981
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Almacén 764 m² en Balashija, Rusia
Almacén 764 m²
Balashija, Rusia
Área 764 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13751
$1,40M
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Almacén 1 100 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 100 m²
Balashija, Rusia
Área 1 100 m²
Piso 1
ID: L4381 Clase "B" espacio de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú, …
$16,400
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Almacén 1 642 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 642 m²
Balashija, Rusia
Área 1 642 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13746
$3,01M
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Almacén 1 034 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 034 m²
Balashija, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w12919
$1,99M
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Almacén 818 m² en Balashija, Rusia
Almacén 818 m²
Balashija, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13401
$1,57M
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Almacén 2 500 m² en Balashija, Rusia
Almacén 2 500 m²
Balashija, Rusia
Área 2 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase A+. Región de Moscú, g Balashikha, mkr Saltykovka, Noso…
$44,710
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Almacén 1 203 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 203 m²
Balashija, Rusia
Área 1 203 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13402
$2,31M
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Almacén 1 804 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 804 m²
Balashija, Rusia
Área 1 804 m²
Piso 1
paso Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w12918
$3,46M
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Almacén 602 m² en Balashija, Rusia
Almacén 602 m²
Balashija, Rusia
Área 602 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13400
$1,16M
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Almacén 1 527 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 527 m²
Balashija, Rusia
Área 1 527 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13745
$2,80M
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Almacén 1 959 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 959 m²
Balashija, Rusia
Área 1 959 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13747
$3,59M
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