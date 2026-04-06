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Almacenes en venta en Solnechnogorsk, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 19 680 m² en Solnechnogorsk, Rusia
Almacén 19 680 m²
Solnechnogorsk, Rusia
Área 19 680 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter C…
$348,411
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Almacén 18 550 m² en Solnechnogorsk, Rusia
Almacén 18 550 m²
Solnechnogorsk, Rusia
Área 18 550 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter C…
$328,406
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Almacén 24 320 m² en Solnechnogorsk, Rusia
Almacén 24 320 m²
Solnechnogorsk, Rusia
Área 24 320 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter C…
$430,557
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