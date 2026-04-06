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Almacenes en venta en Odintsovo, Rusia

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Almacén 2 000 m² en Odintsovo, Rusia
Almacén 2 000 m²
Odintsovo, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
ID: w12097 Clase "B" espacio de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú,…
$37,315
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