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Almacenes en venta en Domodedovo, Rusia

bienes raíces comerciales
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23 propiedades total found
Almacén 9 820 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 820 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 820 m²
Piso 1
Alquila una moderna clase de almacén calentado "A" Ofrecemos una clase de almacén calentado…
$142,486
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Almacén 19 640 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 19 640 m²
Domodedovo, Rusia
Área 19 640 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 19.640 …
$284,972
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Almacén 13 390 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 13 390 m²
Domodedovo, Rusia
Área 13 390 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$173,821
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Almacén 16 441 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 16 441 m²
Domodedovo, Rusia
Área 16 441 m²
Piso 1
complejo de almacén con una superficie total de 16.441,2 metros cuadrados, con dimensiones e…
$25,49M
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Almacén 9 026 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 026 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 026 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, d Domodedo…
$149,126
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Almacén 2 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 2 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. Región de Moscú, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$25,150
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Almacén 1 970 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 1 970 m²
Domodedovo, Rusia
Área 1 970 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Domodedovo, mkr Severny, str. Logí…
$29,728
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Almacén 4 800 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 4 800 m²
Domodedovo, Rusia
Área 4 800 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. Región de Moscú, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$60,361
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Almacén 9 820 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 820 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 820 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 9820 m2…
$142,486
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Almacén 940 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 940 m²
Domodedovo, Rusia
Área 940 m²
Piso 1
Almacenaje profesional de clase Un almacenamiento responsable en Domodedovo. Ventajas de la …
$13,094
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Almacén 10 026 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 10 026 m²
Domodedovo, Rusia
Área 10 026 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Domodedovo, mkr White Stolby, Lerm…
$159,731
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Almacén 54 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 54 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 54 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$700,996
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Almacén 7 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 7 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter Tr…
$101,568
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Almacén 1 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 1 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 1 000 m²
Piso 1
Almacén 1 440 m2 de clase B del propietario Situado cerca de la carretera Kashirskoye, a 30…
$11,608
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Almacén 625 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 625 m²
Domodedovo, Rusia
Área 625 m²
Piso 1
Almacenaje profesional de clase Un almacenamiento responsable en Domodedovo. Ventajas de la …
$8,706
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Almacén 100 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 100 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$1,36M
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Almacén 19 640 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 19 640 m²
Domodedovo, Rusia
Área 19 640 m²
Piso 1
Alquila una moderna clase de almacén calentado "A" Ofrecemos una clase de almacén calentado…
$284,972
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Almacén 31 390 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 31 390 m²
Domodedovo, Rusia
Área 31 390 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$407,486
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Almacén 18 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 18 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 18 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$233,665
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Almacén 12 792 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 12 792 m²
Domodedovo, Rusia
Área 12 792 m²
Piso 1
Clase Un almacén con una superficie total de 12792 m2 se ofrece para alquiler. Ubicación: MO…
$203,799
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Almacén 1 900 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 1 900 m²
Domodedovo, Rusia
Área 1 900 m²
Piso 1
Almacenaje profesional de clase Un almacenamiento responsable en Domodedovo. Ventajas de la …
$26,466
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Almacén 19 640 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 19 640 m²
Domodedovo, Rusia
Área 19 640 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. A 8 km de Moscú Superficie …
$284,972
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Almacén 9 026 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 026 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 026 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, d Domodedo…
$149,126
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