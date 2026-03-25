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Almacenes en venta en Stolbovaya, Rusia

bienes raíces comerciales
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5 propiedades total found
Almacén 2 116 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 2 116 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 2 116 m²
Piso 1
Superficie total del edificio: 2.116 m2. El tamaño de la habitación es de 18 * 110 m. Altura…
$26,286
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Almacén 1 800 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 1 800 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 1 800 m²
Piso 1
El área total del edificio: 1.800 metros cuadrados. El tamaño de la habitación es de 24 * 60…
$22,361
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Almacén 7 488 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 7 488 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 7 488 m²
Piso 1
Zona de ABK: 288 metros cuadrados. El tamaño de la habitación es de 150 * 48 m - dos lapsos …
$93,020
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Almacén 4 536 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 4 536 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 4 536 m²
Piso 1
Diseño abierto + ABC. Acabado almacén de productos. Sprawling. Puerta de metal 2 piezas. El …
$56,349
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Almacén 27 000 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 27 000 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 27 000 m²
Piso 1
ID: w11670 Complejo de propiedad calentado de clase B se ofrece a la venta. Región de Moscú,…
$24,85M
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