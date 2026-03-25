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Almacenes en venta en Óblast de Tula, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 5 000 m² en Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Edificio de producción calentado - 2 910 m2. Edificio administrativo y doméstico - 1 110 m2.…
$2,61M
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Almacén 5 000 m² en Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Edificio de producción calentado - 2 910 m2. Edificio administrativo y doméstico - 1 110 m2.…
$24,845
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Almacén 4 056 m² en Tula, Rusia
Almacén 4 056 m²
Tula, Rusia
Área 4 056 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Tula. Altura de trabajo de techos - 12 m…
$62,492
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Almacén 1 650 m² en Tula, Rusia
Almacén 1 650 m²
Tula, Rusia
Área 1 650 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén de clase B moderno en un complejo diseñado de acuerdo con las normas in…
$29,069
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