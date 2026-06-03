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Almacenes en venta en Lakinsk, Rusia

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bienes raíces comerciales
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4 propiedades total found
Almacén 6 670 m² en Lakinsk, Rusia
Almacén 6 670 m²
Lakinsk, Rusia
Área 6 670 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Vladimir region, Sobinsky district, Lakinsk, Mira str…
$72,896
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Almacén 3 000 m² en Lakinsk, Rusia
Almacén 3 000 m²
Lakinsk, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Vladimir region, Sobinsky district, Lakinsk, Mira str…
$32,787
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Almacén 1 500 m² en Lakinsk, Rusia
Almacén 1 500 m²
Lakinsk, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Vladimir region, Sobinsky district, Lakinsk, Mira str…
$16,393
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International Property AlertInternational Property Alert
Almacén 4 500 m² en Lakinsk, Rusia
Almacén 4 500 m²
Lakinsk, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Vladimir region, Sobinsky district, Lakinsk, Mira str…
$49,180
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