  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Rusia

Moscú
1
Northwestern Federal District
457
Óblast de Leningrado
457
Vsevolozhsky District
212
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$40,908
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$154,460
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$24,444
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$139,557
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$28,274
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$43,176
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$32,121
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$31,500
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$53,536
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$96,720
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$34,959
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$27,848
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$121,795
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$31,885
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$29,704
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$105,602
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$129,497
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$40,924
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$32,386
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,541
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$24,311
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$34,756
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$32,241
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$34,212
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$63,014
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,748
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$18,336
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$67,845
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$100,330
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$122,574
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$27,769
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$28,314
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$18,155
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$62,766
Tu hogar ideal comienza desde donde quieres vivir.Por favor STYLE es un pueblo residencial y listo en el distrito de Vsevolozhsky, a 15 minutos de la carretera de circunvalación por la carretera de Murmansk. Aquí usted puede comprar parcelas de tierra y casas terminadas con diferentes grados…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,486
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$36,734
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$121,307
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Mostrar todo Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$57,210
Parcela en una aldea de campo a 13 km de St. Petersburg Crocusa15 minutos a la carretera de anillo, cerca del parque forestal Nevsky y el lago Korkin________Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado, a 11 km de la CAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,437
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$136,073
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$168,554
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$40,390
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$31,634
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$28,425
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$65,076
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$50,016
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$29,071
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$30,426
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$126,040
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$29,767
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,748
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Casa club ZK The LAKE
Casa club ZK The LAKE
Casa club ZK The LAKE
Casa club ZK The LAKE
Casa club ZK The LAKE
Mostrar todo Casa club ZK The LAKE
Casa club ZK The LAKE
Moscú, Rusia
de
$476,469
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Área 55–122 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Ubicación del complejo: El LAKE Club House, ubicado en Kapustinsky Parque junto al estanque, interesará a los conocedores de silencio y privacidad, pero con la oportunidad de permanecer en el centro de eventos. Desde las autopistas sin dormir de la metrópoli, el ELLA está protegido por barri…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
54.6 – 71.1
483,056 – 532,362
Apartamentos 3 habitaciones
65.6 – 83.7
509,141 – 733,216
Apartamentos 5 habitaciones
121.8
928,212
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$21,685
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$34,598
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$140,756
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$83,618
Tu hogar ideal comienza desde donde quieres vivir.Por favor STYLE es un pueblo residencial y listo en el distrito de Vsevolozhsky, a 15 minutos de la carretera de circunvalación por la carretera de Murmansk. Aquí usted puede comprar parcelas de tierra y casas terminadas con diferentes grados…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$103,293
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$32,462
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$23,961
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$28,884
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$28,900
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$120,620
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$16,786
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$69,518
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$37,023
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$45,718
La última parte en el pueblo de la cabaña "Levada", a 30 km de la carrera en el norte de la región de Leningrado Ubicación:Distrito Vsevolozhsky, a 30 km del CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por la carretera Novoprizerskoe o por la carretera 41K-065 hacia el pueblo de Lehtusi.→ La i…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$94,314
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$27,156
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$126,493
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$28,156
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$33,246
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$71,958
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$23,860
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$43,554
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$41,824
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$25,763
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$24,018
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$151,738
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$46,242
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$107,325
Tu hogar ideal comienza desde donde quieres vivir.Por favor STYLE es un pueblo residencial y listo en el distrito de Vsevolozhsky, a 15 minutos de la carretera de circunvalación por la carretera de Murmansk. Aquí usted puede comprar parcelas de tierra y casas terminadas con diferentes grados…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,748
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$31,404
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$34,640
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$377,643
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$32,708
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$35,075
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$35,075
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$22,624
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$95,259
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$24,000
Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Mostrar todo Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$19,210
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$31,244
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
En el mapa
1 2 3
Realting.com
Ir