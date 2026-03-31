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Almacenes en venta en Vysokovsk, Rusia

bienes raíces comerciales
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14 propiedades total found
Almacén 8 640 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 8 640 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 8 640 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$84,739
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Almacén 5 760 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 5 760 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 5 760 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$1,01M
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Almacén 10 080 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 10 080 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 10 080 m²
Piso 1
Parcela: 21,713m2 Superficie de construcción: 7 edificios de 1440 m2 Electricidad: 75 kW por…
$1,77M
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Almacén 4 320 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 4 320 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$42,370
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Almacén 1 440 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 1 440 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$252,205
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Almacén 8 640 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 8 640 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 8 640 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$1,51M
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Almacén 4 320 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 4 320 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$756,614
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Almacén 2 880 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 2 880 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 2 880 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$28,246
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Almacén 7 200 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 7 200 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 7 200 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$1,26M
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Almacén 10 080 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 10 080 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 10 080 m²
Piso 1
Parcela: 21,713m2 Superficie de construcción: 7 edificios de 1440 m2 Electricidad: 75 kW por…
$98,862
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Almacén 7 200 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 7 200 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 7 200 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$70,616
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Almacén 2 880 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 2 880 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 2 880 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$504,409
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Almacén 5 760 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 5 760 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 5 760 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$56,493
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Almacén 1 440 m² en Vysokovsk, Rusia
Almacén 1 440 m²
Vysokovsk, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Electricidad: 75 kW por edificio (probablemente aumentado). Suministro de agua central drena…
$14,123
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