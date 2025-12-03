  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Rusia

Moscú
19
Kaliningrado
19
Northwestern Federal District
27
Óblast de Leningrado
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
TOP TOP
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Mostrar todo Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Moscú, Rusia
de
$2,48M
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Área 61–265 m²
141 objeto inmobiliario 141
Heatherwick Studio y Paris Classical Architecture traen su talento inconmensurable a la tarea de reconstruir lo que una vez fue — y pronto volverá a ser— el barrio más deseable de Moscú. La arquitectura reinventa el patrimonio atreviéndose a reimaginar fachadas históricas de larga data con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.8 – 152.9
2,53M – 11,80M
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 190.8
3,91M – 11,34M
Apartamentos 3 habitaciones
164.1 – 241.9
5,85M – 13,22M
Apartamentos 4 habitaciones
264.3 – 265.0
10,27M – 10,92M
Desarrollador
MR
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
MR
Idiomas hablados
English, Русский
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Kaliningrado, Rusia
de
$107,238
Número de plantas 9
Área 38–132 m²
54 objetos inmobiliarios 54
Un microdistrito único de la clase de eco-comfort, que funciona junto con personas y ofrece un entorno completamente hogareño. Las áreas residenciales y las áreas públicas centrales están idealmente organizadas en 20 hectáreas
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.2 – 68.0
107,710 – 154,441
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Apartamentos 3 habitaciones
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Desarrollador
Русская Европа
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Moscú, Rusia
de
$155,773
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Ubicación del complejo: El moderno proyecto arquitectónico “1st Izmailovsky” es un lugar ideal para vivir, situado en la parte oriental de Moscú rodeado de 14.000 hectáreas de bosque. El complejo está impregnado de un ambiente de estilo de vida y bienestar saludables. El jardín de lila y los…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Mostrar todo Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Moscú, Rusia
de
$296,721
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Área 34–123 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Proyecto representativo premium en el área del prospecto Leningradsky del desarrollador del Bundestag GloraX. El formato del club de la casa ofrece a los residentes una calidad de vida exclusiva y todas las ventajas de un solo entorno social exitoso. br / br…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8
379,050
Apartamentos 2 habitaciones
67.6
449,178
Apartamentos 3 habitaciones
92.0
589,950
Apartamentos 4 habitaciones
122.7
954,148
Estudio
34.2
233,758
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Mostrar todo Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Kaliningrado, Rusia
de
$63,968
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Levada LCD estará ubicado en un lugar muy pintoresco — rodeado de lagos. Además, la característica dominante de la mejora del patio será un estanque equipado con un paseo marítimo y lugares para que adultos y niños se relajen. El diseño — para una amplia variedad de gustos, pero todos ellos …
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Jimki, Rusia
de
$87,052
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 17
Área 19–79 m²
337 objetos inmobiliarios 337
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
19.3 – 40.3
88,878 – 221,799
Apartamentos 2 habitaciones
42.4 – 60.4
173,531 – 269,239
Apartamentos 3 habitaciones
62.5 – 79.4
223,131 – 297,582
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Mostrar todo Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Guryevsky District, Rusia
de
$65,868
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
ZH Palmburg de uno de los mayores desarrolladores de Kaliningrado ofrece vida en las inmediaciones del río desde el muelle. Esto le permite comprar un yate y salir a mar abierto, principalmente desde el apartamento. El sistema es exitoso, el complejo es bajo, el aire es fresco. Antes de Kali…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Kaliningrado, Rusia
de
$69,195
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
El barrio de Nakhimov — es un nuevo microdistrito en el norte - al este de Kaliningrado al final de Artillery Street. Este lugar tiene edificios nuevos extremadamente interesantes y un sector privado bien cuidado. Cerca de la escuela — y el jardín de infantes. El área se está desarrollando m…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Mostrar todo Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Moscú, Rusia
de
$215,574
Año de construcción 2024
Número de plantas 20
Área 28–136 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto « FORST » se encuentra en un lugar pintoresco en Moscú, cerca del terraplén Simonovskaya. br / Según el sitio web oficial, El proyecto consta de cinco edificios para 808 apartamentos. Algunos apartamentos están equipados con terrazas br / . El patio está ajardinado y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.4
205,694
Apartamentos 2 habitaciones
60.5
314,154
Apartamentos 3 habitaciones
136.5
877,686
Estudio
27.7
165,206
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Mostrar todo Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Kaliningrado, Rusia
de
$87,824
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
LCD Maple es uno de los pocos proyectos nuevos ubicados en la parte central de Kaliningrado. El lugar es tranquilo y prestigioso. El complejo en sí se presenta de manera interesante. Las fachadas nebanales y el excelente paisaje del patio harán que vivir en esta casa sea lo más cómodo posible.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Mostrar todo Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moscú, Rusia
de
$114,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
Área 45–56 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos residenciales de clase ejecutiva « Queen 13 » para aquellos que viven y trabajan en el área de Ostankino y aman esta ubicación. / pags Una casa de diez pisos para 205 apartamentos ofrece a los futuros residentes formatos de apartamentos únicos, que incluyen 4 áticos con te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 47.6
169,055 – 194,691
Apartamentos 2 habitaciones
55.5
236,535
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Mostrar todo Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Kaliningrado, Rusia
de
$67,864
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Nevsky Park - barrio de edificios residenciales en el norte de Kaliningrado. El proyecto incluye la idea de crear espacios públicos abiertos diseñados para recreación para residentes e invitados del distrito. Fue posible aumentar el área de dichos espacios reduciendo la densidad de construcc…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Mostrar todo Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Moscú, Rusia
de
$176,361
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Ubicación del complejo: En las primeras plantas del complejo Movimiento. Tendrá su propia infraestructura comercial. Así que los residentes del complejo siempre podrán disfrutar del café de su cafetería favorita, ir al minimercado para la leche en el camino a casa y correr a la farmacia. En …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Mostrar todo Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Moscú, Rusia
de
$240,080
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 29
Área 27–100 m²
43 objetos inmobiliarios 43
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.0 – 42.6
251,353 – 356,288
Apartamentos 2 habitaciones
46.2 – 60.2
346,145 – 496,771
Apartamentos 3 habitaciones
64.1 – 86.9
433,322 – 706,941
Apartamentos 4 habitaciones
88.6 – 100.4
555,664 – 648,427
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Kaliningrado, Rusia
de
$102,462
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
House on Dmitry Donsky de la compañía IPC es un complejo residencial de clase de confort en una zona prestigiosa. Al lado - casas premium. Esta es la ubicación central en Kaliningrado. La fachada de la casa es elegante y moderna, los diseños con grandes cocinas se adaptarán a muchos. En el e…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Moscú, Rusia
de
$225,733
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 44
Área 116 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ubicación del complejo: Sky Garden se encuentra en la zona de Pokrovskoye-Streshnevo. En el territorio de esta zona el follaje de ruido del mismo parque de nombres. Una zona verde pintoresca, ríos y canales cercanos, aire fresco limpio de las hojas suburbanas de Moscú es un lugar ideal para …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
116.3
421,679
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Mostrar todo Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Moscú, Rusia
de
$291,225
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Área 27–141 m²
5 objetos inmobiliarios 5
República — nuevo trimestre premium en Presnensky Val. br / br / El barrio está ubicado en el territorio de los antiguos talleres de reparación de automóviles del ferrocarril Moscú-Alexandrovsky cerca del metro « bielorruso ». En el barrio residencial, Republic erigirá 10 torres res…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.5
368,274
Apartamentos 2 habitaciones
69.9 – 75.2
535,378 – 617,726
Apartamentos 4 habitaciones
140.8
1,15M
Estudio
27.0
238,018
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
El complejo de viviendas Chocolate cambiará su comprensión de la comodidad y la seguridad. Ubicado en una zona tranquila y verde en el centro de Smolensk, combina perfectamente una excelente disponibilidad de transporte, disponibilidad de tiendas y otra infraestructura urbana a poca distanci…
Agencia
Креативное бюро
Dejar una solicitud
Barrio residencial Yuzhnye sady
Barrio residencial Yuzhnye sady
Barrio residencial Yuzhnye sady
Moscú, Rusia
de
$114,545
Año de construcción 2024
Área 22–101 m²
149 objetos inmobiliarios 149
Verano vive en el sur En el caso sur de Moscú, rodeado de parques, crecerá un nuevo distrito de los jardines del sur. Su nombre sopla la calidez y el aroma de los árboles florecientes. El ambiente relajado del sur crea tonos cálidos y materiales naturales para recubrimientos, una variedad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
22.2 – 36.4
150,468 – 241,801
Apartamentos 2 habitaciones
36.4 – 55.5
211,390 – 289,818
Apartamentos 3 habitaciones
55.7 – 101.3
287,077 – 496,437
Apartamentos 4 habitaciones
76.9 – 100.6
356,760 – 501,061
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mostrar todo Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
de
$122,054
Año de construcción 2021
Número de plantas 22
Ubicación del complejo: Siente la belleza de la vida en un pequeño pueblo europeo sin ir a Moscú. Aquí todo está cerca y pensado para usted: tiendas, panaderías, lavanderías, farmacias y salones de belleza a poca distancia. La disponibilidad de la despensa le permitirá mantener el orden perf…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Guryevsk, Rusia
de
$52,653
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Confort en el barrio residencial ‑ Proyecto River Park – ubicado en Guryevsk, cerca de Kaliningrado, en un área conveniente y ecológica. El concepto arquitectónico único del proyecto combina armoniosamente las tendencias arquitectónicas modernas con elementos clásicos. Encanto especial y bel…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rusia
de
$118,779
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Área 25–84 m²
318 objetos inmobiliarios 318
Ubicación del complejo: Una de las ventajas de los proyectos de 1-DSC es las grandes logias acristaladas. Otra ventaja es el formato Euro justo. Todo el proyecto incluye un sistema hogareño inteligente. El paquete instalado de dispositivos incluye: Relé WiFi para gestionar grupos de consumid…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.7 – 42.2
118,822 – 198,619
Apartamentos 2 habitaciones
42.0 – 61.4
170,072 – 258,905
Apartamentos 3 habitaciones
62.1 – 84.2
200,353 – 313,242
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2022
Número de plantas 10
El complejo residencial Zagorye en Hippodrome Train cambiará su comprensión de la comodidad y la amabilidad con el medio ambiente. Ubicado en una zona verde tranquila, combina perfectamente una excelente accesibilidad de transporte, proximidad al centro de la ciudad. LCD es un edificio resi…
Agencia
Креативное бюро
Dejar una solicitud
Apart - hotel Elybay
Apart - hotel Elybay
Svetlogorsk, Rusia
de
$156,928
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 38 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tu refugio privado frente al mar — apartamentos premium ELYBAY en la costa del Báltico Imagina despertar con el sonido de las olas, abrir las ventanas panorámicas y ver salir el sol sobre el mar Báltico. Café por la mañana con vista al mar, traslados en Mercedes-Benz V-Class bajo demanda …
Desarrollador
ElyBay
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Mostrar todo Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rusia
de
$83,176
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 24
Área 23–113 m²
435 objetos inmobiliarios 435
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
22.9 – 47.7
87,382 – 175,294
Apartamentos 2 habitaciones
43.9 – 71.0
135,127 – 251,368
Apartamentos 3 habitaciones
62.6 – 85.9
165,660 – 271,722
Apartamentos 4 habitaciones
85.1 – 112.8
226,842 – 283,751
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial A101 Lagolovo
Complejo residencial A101 Lagolovo
Complejo residencial A101 Lagolovo
Complejo residencial A101 Lagolovo
Complejo residencial A101 Lagolovo
Mostrar todo Complejo residencial A101 Lagolovo
Complejo residencial A101 Lagolovo
Villozi, Rusia
de
$34,266
Año de construcción 2025
Un lugar para vivirEstamos construyendo una ciudad moderna a los pies del famoso Duderhof Heights, en el abrazo de los lagos más puros y pintorescos macizos verdes, lleno de todo lo necesario para una vida feliz. Paseos emocionantes a lo largo de la ecotropía y una impresionante vista desde …
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Mostrar todo Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Kaliningrado, Rusia
de
$71,862
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Complejo residencial de los Alpes — nuevo dominante arquitectónico en el norte - al este de Kaliningrado. Alrededor de — el sector privado y los edificios de baja altura. En todas partes — aire fresco. La ubicación es tal que hay toda la infraestructura cercana, no lejos del centro de la ciudad.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
esquina de Barcelona en Moscú Distritos españoles „ ” complejo residencial separado y tranquilo – br / br /> Actualmente se está construyendo un segundo distrito del proyecto con edificios residenciales - y Clase ejecutiva -, tiendas, cafeterías, servicios domésticos, jardines de infancia …
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Moscú, Rusia
de
$176,302
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Mostrar todo Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Kaliningrado, Rusia
de
$58,550
Año de construcción 2022
Número de plantas 16
House on the Batal — es otro proyecto de desarrollo de la región de Moscú en desarrollo dinámico de Kaliningrado. El desarrollador con muchos años de experiencia y reputación ofrece comprar apartamentos con diseños interesantes, un patio ajardinado y soluciones modernas de fachada. La casa s…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Rusia
de
$158,847
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 25
Ubicación del complejo: Todo el vecindario está diseñado en el concepto de “no coches”. Los coches aparcados no estropean el paisaje, y los padres no tienen que preocuparse de mover niños alrededor de la manzana. El territorio del complejo es el reino de los peatones. ¿Qué debes hacer si tie…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Moscú, Rusia
de
$276,331
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 44
Área 30–162 m²
75 objetos inmobiliarios 75
Ubicación del complejo: Clase Premium a orillas del río Moscú, con acceso directo al terraplén y impresionantes vistas panorámicas! En el terraplén de Shelekikhinskaya, hay un muelle para tranvías del río. Tendrás acceso a la única arteria de transporte de Moscú, que nunca es mermelada de tr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.3 – 65.6
331,739 – 534,013
Apartamentos 2 habitaciones
61.1 – 64.3
611,786 – 626,011
Apartamentos 3 habitaciones
76.6 – 85.7
593,045 – 890,914
Apartamentos 4 habitaciones
90.5 – 156.4
607,707 – 2,09M
Apartamentos 5 habitaciones
113.7 – 162.2
916,078 – 2,11M
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rusia
de
$100,164
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 24
Ubicación del complejo: El primer complejo de Donskoy se encuentra a 7 km de la carretera de circunvalación de Moscú a lo largo de la autopista M-4 Don. Combina todas las ventajas de un entorno urbano confortable y un entorno natural. El proyecto es un gran porcentaje de apartamentos de 2-3 …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Kaliningrado, Rusia
de
$61,211
Año de construcción 2022
Número de plantas 16
ZHK Summer de uno de los mayores desarrolladores de Kaliningrado es una excelente versión del desarrollo de historias múltiples - en un lugar pintoresco y con características ricas. Un patio sin automóviles y estacionamiento subterráneo es una comodidad premium. Embalaje del lago, vista desd…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Mostrar todo Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Kaliningrado, Rusia
de
$163,007
Año de construcción 2022
Número de plantas 9
LCD Fish Village no es solo un complejo residencial. De hecho, esta es una nueva atracción de Kaliningrado y un nuevo punto de atracción. Fachadas expresivas, el destino más turístico, un área con una infraestructura muy desarrollada, una gran cantidad de áreas de parques. Todas las caracter…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Mostrar todo Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Moscú, Rusia
de
$285,387
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 47
Área 44–252 m²
44 objetos inmobiliarios 44
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.9
317,640
Apartamentos 2 habitaciones
46.5 – 72.0
325,879 – 540,811
Apartamentos 3 habitaciones
77.1 – 113.0
465,304 – 766,819
Apartamentos 4 habitaciones
121.9
845,566
Apartamentos 6 habitaciones
128.0 – 211.9
1,26M – 2,67M
Apartamentos 7 habitaciones
252.0
3,29M
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Mostrar todo Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Kaliningrado, Rusia
de
$72,499
Número de plantas 11
Sobre el complejoEl Ecoquarter de Europa Rusa constará de 6 complejos residenciales y un grupo educativo construido sobre el principio de una ciudad lenta. La superficie total del trimestre es de más de 20 hectáreas. El proyecto está diseñado para 7-10 años y será implementado para 2030.El p…
Agencia
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Mostrar todo Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Kaliningrado, Rusia
de
$56,554
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
El complejo residencial Alpenstadt es una nueva área enorme en el norte de Kaliningrado, se planean explosiones 6. El complejo está rodeado de edificios privados y paisajes naturales. Ventajas: diseño moderno, estacionamiento subterráneo y parques infantiles equipados. Y también: muchos años…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Mostrar todo Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
de
$73,119
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 29–87 m²
36 objetos inmobiliarios 36
Ubicación del complejo: Para crear un espacio armonioso, el proyecto tiene toda la infraestructura necesaria, desde patios cerrados con parques infantiles y zonas de recreación, un gimnasio con mini-saunas y una habitación infantil, hasta un terraplén ajardinado, donde se ubicará un gran cen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.9 – 37.8
73,981 – 119,994
Apartamentos 2 habitaciones
55.3 – 73.1
155,642 – 202,673
Apartamentos 3 habitaciones
72.8 – 86.8
205,985 – 271,505
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Kommunarka, Rusia
de
$119,740
Año de construcción 2022
Área 20–121 m²
663 objetos inmobiliarios 663
Vive! ¡Trabajo! ¡Descanso! La zona residencial „ Prokshino se encuentra al borde de un gran estanque, a 500 m de una estación de metro existente. La costa correrá casi un kilómetro a lo largo de las casas. Cerca hay una gran empresa, un barrio con centro comercial y deportes, un grupo de eve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
20.2 – 57.1
150,465 – 321,860
Apartamentos 2 habitaciones
33.9 – 92.5
216,109 – 382,403
Apartamentos 3 habitaciones
56.5 – 90.7
316,288 – 487,469
Apartamentos 4 habitaciones
66.5 – 120.5
325,997 – 581,939
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Mostrar todo Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Svetlogorsk, Rusia
de
$101,131
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
LCD Svetlogorsk 3 — no es solo un complejo de edificios residenciales, es un microdistrito completo que consta de más de 1000 apartamentos. Edificios de baja altura cerca del mar, a los que 1000 metros, locales comerciales de diversos tipos en los primeros pisos de — son la clave de la comod…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Mostrar todo Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Kaliningrado, Rusia
de
$54,558
Año de construcción 2022
Número de plantas 9
El complejo de viviendas „ White Garden ”se encuentra en el sur de Kaliningrado, lejos del centro. Esta parte de la región de Moscú es famosa por su excelente infraestructura social. El precio en esta área es más bajo que en otras, pero la calidad de la estructura está aumentando. El desarro…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Mostrar todo Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Moscú, Rusia
de
$290,164
Año de construcción 2024
Área 41–101 m²
4 objetos inmobiliarios 4
La ciudad club en el río Primavera se encuentra en una de las costas más pintorescas del noroeste de Moscú. br / En apartamentos con una vista inigualable del río, puede admirar el sol y el agua al mismo tiempo, y la primera línea siempre sigue siendo la primera.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.2 – 44.3
239,234 – 267,376
Apartamentos 2 habitaciones
77.3 – 100.9
353,404 – 632,007
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Vasilkovo, Rusia
de
$46,574
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
El complejo residencial "Vasilki" se encuentra en las afueras del este de Kaliningrado, al norte de -. Una característica distintiva de los diseños prácticos —, estacionamiento subterráneo y despensas. En una palabra, todo lo que necesita para una vida cómoda.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Mostrar todo Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Moscú, Rusia
de
$617,818
Año de construcción 2030
Número de plantas 90
Área 33–103 m²
78 objetos inmobiliarios 78
Lanzamiento de ventas para apartamentos en ONE – Rascacielos más innovadores de Rusia. Situado en el distrito de negocios más prestigioso de Moscú – Moscú-Ciudad. Ahora disponible: un apartamento de 2 habitaciones con una superficie total de 79.2 m2 en la planta 38. El nuevo complejo resid…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.7 – 60.9
646,829 – 1,08M
Apartamentos 2 habitaciones
67.2 – 93.4
1,11M – 1,56M
Apartamentos 3 habitaciones
97.1 – 103.0
1,80M – 1,88M
Desarrollador
MR
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
MR
Idiomas hablados
English, Русский
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Marushkino, Rusia
de
$59,999
Año de construcción 2026
Una pequeña tierra natal en un enorme MoscúSe está construyendo un nuevo complejo residencial en una ubicación acogedora y ecológica en el suroeste de la capital. En el entorno inmediato hay aldeas bien cuidadas de baja altura y el pintoresco Parque Forestal de Ulyanovsk. Gracias a esto, se …
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Mostrar todo Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Troitsk, Rusia
de
$66,587
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
Todas las ventajas de la capital en el contexto de un paisaje pintorescoEl proyecto a gran escala en el suroeste de Moscú incluye tres nuevos distritos ("cuartos"). Están unidos por una idea común: hacer realidad los sueños de los residentes modernos sobre un espacio urbano interesante, conv…
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Mostrar todo Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Moscú, Rusia
de
$495,837
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 38
Ubicación del complejo: La ubicación de los edificios del complejo en forma de una estrella de tres puntos, así como diferentes alturas de los edificios permitieron preservar excelentes vistas para casi todos los apartamentos por encima del nivel de árboles. Además, las características espec…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Mostrar todo Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Kaliningrado, Rusia
de
$69,636
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
LCD Tres ballenas se encuentran cerca de uno de los parques más grandes de Kaliningrado — Max Ashmann Park. Es un edificio privado, la naturaleza es perfecta aquí. El complejo se adapta armoniosamente al entorno existente. Los apartamentos están diseñados de acuerdo con las tendencias modern…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rusia
de
$154,769
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Ubicación del complejo: En el complejo residencial de clase confort-plus "1st Yasenevsky" las ventajas de dos estilos de vida están disponibles. Después de todo, a poca distancia del metro, una escuela con una piscina de 25 metros y un clúster de TI y al mismo tiempo hasta 63 hectáreas de pa…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Moscú, Rusia
de
$141,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 15
Ubicación del complejo: El concepto de mejora combina armoniosamente las características de las dos ciudades. El territorio del complejo fue perforado por flechas de bulevares caminando, copias reducidas de las avenidas de San Petersburgo. Nos esforzamos por que cada elemento de la LCD sea p…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
Área 20–123 m²
307 objetos inmobiliarios 307
El arte de una vida feliz La base del proyecto – el estilo de vida de los países nórdicos, que están constantemente liderando en « calificaciones de felicidad ». LCD « Escandinavia » está siendo construido en la frontera del Parque Forestal Butov en la parte suroeste ambientalmente amigabl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
19.8 – 54.9
131,426 – 300,395
Apartamentos 2 habitaciones
35.8 – 85.0
206,174 – 461,951
Apartamentos 3 habitaciones
54.9 – 93.2
291,212 – 503,215
Apartamentos 4 habitaciones
65.0 – 120.8
324,825 – 512,383
Apartamentos 5 habitaciones
123.0
557,445
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Zelenogradsk, Rusia
de
$69,195
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
LCD Baltic Riviera — es un proyecto cómodo e interesante - de uno de los mayores desarrolladores costeros. Al mar minutos 7 caminar. Esta área de Zelenogradsk se está desarrollando activamente actualmente. El complejo es muy conveniente para la residencia permanente. También es bueno tener b…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Moscú, Rusia
de
$810,573
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Área 58–138 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
58.0 – 58.6
851,562 – 893,778
Apartamentos 3 habitaciones
96.4 – 128.6
1,45M – 1,79M
Apartamentos 4 habitaciones
135.8 – 137.6
1,78M – 1,87M
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Mostrar todo Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Aprelevka, Rusia
de
$92,791
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Área 28–98 m²
54 objetos inmobiliarios 54
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Apartamentos 2 habitaciones
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Apartamentos 3 habitaciones
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Kaliningrado, Rusia
de
$85,163
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
La casa residencial Gorky combina una excelente ubicación, materiales de construcción de alta calidad y la excelente reputación del desarrollador de Kaliningradostroyinvest.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Liúbertsy, Rusia
de
$119,128
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 25
Área 25–110 m²
53 objetos inmobiliarios 53
Ubicación del complejo: La sensación de un hogar acogedor debe comenzar con la entrada. Intentamos proporcionar todos los matices para que nuestros ascensores cumplan con los requisitos modernos más estrictos. Un patio sin coches, un lugar cerrado, seguro y seguro con acceso conveniente para…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.7 – 41.9
120,775 – 167,541
Apartamentos 2 habitaciones
41.9 – 59.7
193,549 – 230,071
Apartamentos 3 habitaciones
76.2 – 79.6
235,620 – 263,753
Apartamentos 4 habitaciones
101.0 – 109.5
267,793 – 290,189
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
“New Smolensk” - es un proyecto a gran escala que puede alcanzar su alcance y consideración. El territorio de la parte sur de la ciudad está planeado para el desarrollo. Smolensk, con una superficie de más de 200 hectáreas. El área total de viviendas construidas será de varios millones de me…
Agencia
Креативное бюро
Dejar una solicitud
Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Mostrar todo Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Vsevolozhsk, Rusia
de
$37,271
Año de construcción 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Mostrar todo Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$74,036
Año de construcción 2025
Zen de la gran ciudad El nuevo barrio Zen Quarters se está construyendo en el suroeste de la capital, a lo largo de la costa del pintoresco estanque Ivanovsky y el río Varvarka. El proyecto se basa en la "combinación de lo incongruente", la armonía de lo simple y lo refinado, lo natural y l…
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Skandinavskij
Complejo residencial ZK Skandinavskij
Complejo residencial ZK Skandinavskij
Complejo residencial ZK Skandinavskij
Complejo residencial ZK Skandinavskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK Skandinavskij
Complejo residencial ZK Skandinavskij
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
de
$140,141
Año de construcción 2023
Número de plantas 16
Área 61 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ubicación del complejo: Lejos del bullicio de la ciudad, pero no lejos de la capital - este es el concepto de escandinavo LCD! A sólo 300 m del complejo residencial se encuentra un enorme bosque Mytischi, que dará aire limpio y fresco. A 10 km se encuentra el Reservoir Pirogov con playas, ce…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
60.5
142,752
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Mostrar todo Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Kaliningrado, Rusia
de
$61,211
Año de construcción 2022
Número de plantas 9
LCD La Nueva Ciudad está ubicada en el microdistrito Cosmodemyansky en las inmediaciones de Kaliningrado. Alrededor de — macizos verdes y lagos. Desde aquí es muy conveniente ir a ciudades costeras. Esta área tiene toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda. El complejo en sí es …
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Mostrar todo Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Kaliningrado, Rusia
de
$259,481
Año de construcción 2015
Número de plantas 17
LCD Karlshof fue uno de los primeros edificios premium de gran altura en Kaliningrado. El diseño de los apartamentos es muy cómodo. La ubicación — es una de las más céntricas: al lado de Central Park y a 10 minutos a pie del centro. Construcción de alta calidad, materiales caros y uno de los…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Kaliningrado, Rusia
de
$71,191
Año de construcción 2023
Número de plantas 16
ZHK Solo — proyecto de construcción de edificios de altura - en el Distrito Central de Kaliningrado. Arquitectura moderna, estacionamiento subterráneo, proximidad al centro de la ciudad, desarrollador experimentado y diseño cómodo — los componentes de un buen hogar en el futuro.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Mostrar todo Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Moscú, Rusia
de
$153,884
Año de construcción 2025
Área 25–117 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Portland: un barrio costero de 8 casas de hasta 29 pisos de altura con apartamentos de negocios ubicados en el área de Pechatniki, en South Port Street El proyecto arquitectónico « PORTLAND » fue desarrollado por De Architekten Cie. El complejo consta de 2 líneas. Cada uno tiene 4 torres, i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.4 – 44.8
124,361 – 229,624
Apartamentos 2 habitaciones
56.6 – 90.4
213,602 – 393,520
Apartamentos 3 habitaciones
88.3
324,974
Apartamentos 4 habitaciones
99.9 – 116.6
423,290 – 482,553
Estudio
27.0
166,327
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Mostrar todo Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Kaliningrado, Rusia
de
$47,904
Año de construcción 2023
Número de plantas 16
ZHK Stereo es un enorme complejo de casas 4 en el distrito de Kaliningrado de Moscú. Este lugar está construido activamente, la infraestructura está cerca. El complejo en sí es un estilo moderno, pequeños apartamentos y muchos vecinos. Para los amantes de la vida activa.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir