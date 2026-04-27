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Almacenes en venta en Sérpujov, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 1 500 m² en Sérpujov, Rusia
Almacén 1 500 m²
Sérpujov, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén aislado C para alquiler. Región de Moscú, Serpukhov, calle Pu…
$7,302
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Almacén 1 620 m² en Sérpujov, Rusia
Almacén 1 620 m²
Sérpujov, Rusia
Área 1 620 m²
Piso 1
ID: w12275 Almacenamiento frío Clase C para alquiler. Región de Moscú, Serpukhov, Severnoye …
$10,773
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Almacén 6 480 m² en Sérpujov, Rusia
Almacén 6 480 m²
Sérpujov, Rusia
Área 6 480 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Serpukhov, carretera no…
$43,093
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