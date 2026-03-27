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Almacenes en venta en Otradnoe, Rusia

bienes raíces comerciales
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8 propiedades total found
Almacén 2 574 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 2 574 m²
Otradnoe, Rusia
Área 2 574 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Krasnogorsk, localidad de Otradnoye,…
$57,990
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Almacén 2 575 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 2 575 m²
Otradnoe, Rusia
Área 2 575 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Krasnogorsk, localidad de Otradnoye,…
$52,841
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Almacén 9 005 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 9 005 m²
Otradnoe, Rusia
Área 9 005 m²
Piso 1
ID: w11957 Clase A almacén se ofrece a la venta. Se encuentra en el noroeste de Moscú, a lo …
$19,05M
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Almacén 1 511 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 1 511 m²
Otradnoe, Rusia
Área 1 511 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Krasnogorsk, localida…
$3,16M
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Almacén 1 656 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 1 656 m²
Otradnoe, Rusia
Área 1 656 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Krasnogorsk, localida…
$3,46M
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Almacén 9 216 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 9 216 m²
Otradnoe, Rusia
Área 9 216 m²
Piso 1
Construcción moderna de almacén forma rectangular, marco de metal de acero, estructuras de c…
$19,25M
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Almacén 8 389 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 8 389 m²
Otradnoe, Rusia
Área 8 389 m²
Piso 1
Construcción moderna de almacén forma rectangular, marco de metal de acero, estructuras de c…
$17,53M
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Almacén 1 944 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 1 944 m²
Otradnoe, Rusia
Área 1 944 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Krasnogorsk, localida…
$4,06M
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