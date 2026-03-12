Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Golitsyno
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Golitsyno, Rusia

Almacén 11 400 m² en Golitsyno, Rusia
Almacén 11 400 m²
Golitsyno, Rusia
Área 11 400 m²
Piso 1
Para la venta se ofrece una cálida clase de almacén B+. Región de Moscú, d Odintsovo, g Goli…
$16,88M
