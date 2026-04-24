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Almacenes en venta en Sérguiyev Posad, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L5863 . Se ofrecen congeladores de 400 m2 clase "B+" para alquilar. Ubicación: Región de…
$9,570
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L4518 Clase "B+" cámaras refrigeradas se ofrecen para alquiler. Ubicación: Región de Mos…
$9,570
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L4519 Se ofrecen congeladores de 400 m2 clase "B+" para alquilar. Ubicación: Región de M…
$9,570
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L5864 . Clase "B+" cámaras refrigeradas se ofrecen para alquiler. Ubicación: Región de M…
$9,570
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Almacén 800 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 800 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 800 m²
Piso 1
ID: L4517 Se pueden alquilar cámaras de refrigeración y congelación. Ubicación: Región de Mo…
$19,141
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Almacén 800 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 800 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 800 m²
Piso 1
ID: L5865 . Se pueden alquilar cámaras de refrigeración y congelación. Ubicación: Región de …
$19,141
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