Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Lobnya
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Lobnya, Rusia

bienes raíces comerciales
12
Almacén Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Almacén 4 724 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 4 724 m²
Lobnya, Rusia
Área 4 724 m²
Piso 1
La zona de almacén es de 4.724 km. de ellos: parte administrativa y doméstica - 451 metros c…
$98,199
Dejar una solicitud
Almacén 96 000 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 96 000 m²
Lobnya, Rusia
Área 96 000 m²
Piso 1
Complejo de almacén con una superficie total de 96 000 metros cuadrados - primera etapa Altu…
$2,00M
Dejar una solicitud
Almacén 24 543 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 24 543 m²
Lobnya, Rusia
Área 24 543 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 24543 m…
$510,182
Dejar una solicitud
Almacén 4 700 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 4 700 m²
Lobnya, Rusia
Área 4 700 m²
Piso 1
ID: L2452 Se ofrece un nuevo almacén de clase "B+" con una superficie de 4.700 m2 para alqui…
$75,077
Dejar una solicitud
Almacén 11 118 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 11 118 m²
Lobnya, Rusia
Área 11 118 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 11,118 …
$231,113
Dejar una solicitud
Almacén 13 425 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 13 425 m²
Lobnya, Rusia
Área 13 425 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 13.425 m2 incluyendo: - Mezzanine -…
$279,069
Dejar una solicitud
Almacén 13 425 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 13 425 m²
Lobnya, Rusia
Área 13 425 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 13425 m…
$279,069
Dejar una solicitud
Almacén 96 000 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 96 000 m²
Lobnya, Rusia
Área 96 000 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 40.000 m2, Especificaciones técnic…
$2,00M
Dejar una solicitud
Almacén 24 543 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 24 543 m²
Lobnya, Rusia
Área 24 543 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 24,543 m2, incluyendo: - Mezzanine …
$510,182
Dejar una solicitud
Almacén 11 118 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 11 118 m²
Lobnya, Rusia
Área 11 118 m²
Piso 1
Clase "A" almacén en alquiler La superficie total es de 11 118 m2, incluyendo: - Mezzanine …
$231,113
Dejar una solicitud
Almacén 4 700 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 4 700 m²
Lobnya, Rusia
Área 4 700 m²
Piso 1
ID: L5868 . Se ofrece un nuevo almacén de clase "B+" con una superficie de 4700 m2 para alqu…
$75,077
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir