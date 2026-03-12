Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Rusia
  3. Lytkarino
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Lytkarino, Rusia

Almacén 8 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 8 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 8 000 m²
Piso 1
Áreas de producción y almacén de clase "A" LIGHT formato INDUSTRIAL se ofrecen a la venta. U…
$14,04M
Almacén 7 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 7 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Áreas de producción y almacén de clase "A" LIGHT formato INDUSTRIAL se ofrecen a la venta. U…
$12,29M
Almacén 9 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 9 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
Áreas de producción y almacén de clase "A" LIGHT formato INDUSTRIAL se ofrecen a la venta. U…
$15,80M
Almacén 6 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 6 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
ID: w12446 Clase "A" instalaciones de producción y almacén de formato LIGHT INDUSTRIAL se of…
$10,53M
Almacén 3 600 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 3 600 m²
Lytkarino, Rusia
Área 3 600 m²
Piso 2
ID: w10500 Se ofrecen locales de almacén con una superficie total de 3600 m2 para alquilar. …
$15,903
Almacén 5 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 5 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
ID: w11734 Clase "A" instalaciones de producción y almacén de formato LIGHT INDUSTRIAL se of…
$8,78M
Almacén 4 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 4 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 4 000 m²
Piso 1
ID: w11735 Clase "A" instalaciones de producción y almacén de formato LIGHT INDUSTRIAL se of…
$7,02M
Almacén 1 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 1 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 1 000 m²
Piso 1
Áreas de producción y almacén de clase "A" LIGHT formato INDUSTRIAL se ofrecen a la venta. U…
$1,76M
Almacén 2 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 2 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
ID: w11441 Clase "A" LIGHT INDUSTRIAL de producción y almacén locales se ofrecen a la venta.…
$3,51M
Almacén 3 000 m² en Lytkarino, Rusia
Almacén 3 000 m²
Lytkarino, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: w10908 Clase "A" instalaciones de producción y almacén de formato LIGHT INDUSTRIAL se of…
$5,27M
