Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Reutov
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Reutov, Rusia

bienes raíces comerciales
10
Almacén Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Almacén 4 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 4 000 m²
Reutov, Rusia
Área 4 000 m²
Piso 3
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Reutov, pasaje norte, …
$92,386
Dejar una solicitud
Almacén 7 336 m² en Reutov, Rusia
Almacén 7 336 m²
Reutov, Rusia
Área 7 336 m²
Piso 1
Las zonas de alquiler, producción y almacén se ofrecen a 1 km de la carretera de circunvalac…
$169,436
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 3 000 m²
Reutov, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 2
Las zonas de alquiler, producción y almacén se ofrecen a 1 km de la carretera de circunvalac…
$69,290
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 3 000 m²
Reutov, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Alquilar una sala de producción y almacenamiento es una gran oportunidad para su negocio! O…
$64,670
Dejar una solicitud
Almacén 9 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 9 000 m²
Reutov, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
Ofrecemos alquilar una sala de producción de 9000 m2. ¡El anuncio es relevante! Ubicación: M…
$194,011
Dejar una solicitud
Almacén 14 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 14 000 m²
Reutov, Rusia
Área 14 000 m²
Piso 2
ID: L5883 . Se ofrece espacio de producción y almacén para alquilar a 1 km de la carretera d…
$323,352
Dejar una solicitud
Almacén 9 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 9 000 m²
Reutov, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
Alquilar un área de producción es su manera de alcanzar el éxito! Ofrecemos alquiler de edi…
$194,011
Dejar una solicitud
Almacén 7 336 m² en Reutov, Rusia
Almacén 7 336 m²
Reutov, Rusia
Área 7 336 m²
Piso 1
Las zonas de alquiler, producción y almacén se ofrecen a 1 km de la carretera de circunvalac…
$169,436
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 3 000 m²
Reutov, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 2
ID: L5876 . Se ofrece espacio de producción y almacén para alquilar a 1 km de la carretera d…
$69,290
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Reutov, Rusia
Almacén 3 000 m²
Reutov, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar una sala de producción de 5000 m2. ¡El anuncio es relevante! Ubicaci…
$64,670
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir