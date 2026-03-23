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Almacenes en venta en Chéjov, Rusia

bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Almacén 1 533 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 1 533 m²
Chéjov, Rusia
Área 1 533 m²
Piso 1
Arenda se encuentra separadamente edificio de 2 plantas en un edificio de capital calentado,…
$9,785
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Almacén 2 036 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 2 036 m²
Chéjov, Rusia
Área 2 036 m²
Piso 1
Un terreno en las montañas. Chekhov. El centro de una gran zona industrial. Contra una vivie…
$1,08M
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Almacén 3 238 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 3 238 m²
Chéjov, Rusia
Área 3 238 m²
Piso 1
En venta se ofrece complejo de propiedad ubicado: Chekhov, autopista Simferopol, a 55 km de …
$2,21M
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Almacén 1 900 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 1 900 m²
Chéjov, Rusia
Área 1 900 m²
Piso 1
ID: w12327 Clase de hangar calentado B se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Chejov, ul …
$14,336
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Almacén 24 160 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 24 160 m²
Chéjov, Rusia
Área 24 160 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar una habitación de clase "A" con una superficie de 12200 m2. Ubicació…
$356,399
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Almacén 2 036 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 2 036 m²
Chéjov, Rusia
Área 2 036 m²
Piso 1
Un terreno en las montañas. Chekhov. El centro de una gran zona industrial. Contra una vivie…
$9,867
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